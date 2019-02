Predicciones de tu horóscopo de hoy domingo 10 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Jueves, 7 febrero 2019, 22:58

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy domingo 10 de febrero de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del sábado 9 de febrero de 2019.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Ten cuidado con tus cambios bruscos de actitud, desconciertas a todo el mundo. Cuídate, si notas que las cosas te cuestan realizarlas más que habitualmente, es que tienes las pilas bajas, descansa.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Deberías confiar más en tus seres queridos, sólo quieren lo mejor para ti. Puedes conocer alguien que te pueda ayudar con tus problemas personales.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tu relación con una persona que conoces va a dar un giro, pero para bien. Desempeñarás un papel importante en la recuperación de un ser querido.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Sigues tomándote en serio tu salud y te va muy bien el andar, te beneficia. Pero todo a la vez no se puede hacer, a sí es que, programa que es lo que más requiere tu atención.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No hagas caso de rumores y no te dejes influir por nadie, te pueden perjudicar. Escucha todo lo que te puedan proponer, pero no des nada por zanjado hasta que no consultes con la almohada.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si quieres mantenerte bien debes de ingerir muchas frutas y verduras más ejercicio. Bajarás un poco el listón de tus exigencias, tanto contigo misma, como con los demás, procura no desilusionarte.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Déjate llevar por tu intuición en todos los temas de dinero nunca te fallará. Tu encanto personal y dotes diplomáticas atraerán a todo aquel que te propongas, estarás irresistible.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Trata de equilibrar tus emociones, últimamente estás descentrada y no te interesa. Tendrás la ocasión de pasar el día en buena compañía, te llenará de alegría y satisfacción, disfruta el momento.

CÁNCER. Gisele Bündchen nació un 20 de julio. / Reuters

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Podría venirte bien una buena técnica de relajación. Cuidado con posibles engaños. Deberás poner un poco de orden en tu economía, ya sabemos que para ti el dinero no es lo más importante, pero controla.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu salud es buena, pero en todo caso debes prestarle más atención a tus huesos. Sabemos que eres más espiritual que terrenal, pero en este momento te conviene cultivar un poco más la espiritualidad.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Es buen momento para que intentes aumentar tus ingresos, tienes varias vías. Quizás en este momento para evadirte un poco del trabajo habitual, sería interesante dedicarte a algún tema social de colaboradora.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Eres una gran seductora y ahora estás en disposición de demostrarlo. Adelante. Te sentirás más vital que de costumbre, incluso te apetecerá romper con situaciones o personas que frenen tu avance.

