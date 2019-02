Predicciones de tu horóscopo de hoy jueves 21 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Miércoles, 20 febrero 2019, 20:52

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Dedicarás un tiempo a mejorar tu hogar y los resultados serán muy buenos. Si tienes planeado algún viaje de fin de semana, revisa los documentos del coche por si hay algo que no esté en regla.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Ten mucho cuidado con los asuntos económicos, tendrás que ser prudente. Para ti hoy no habrá nada inexplicable, hasta el asunto más inverosímil le buscarás el lado más racional.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tus capacidades mentales y psicológicas están atravesando un buen momento. Ahora es el momento, aíslate del mundanal ruido y repón fuerzas, te está haciendo falta.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

En el amor vas a vivir situaciones nuevas e inesperadas. Habrá sorpresas. Lo que debes controlar son los cambios de temperatura, no pienses que lo tienes a tu favor, cuidado con los cambios bruscos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tienes un exceso de energía, necesitas hacer ejercicio para sentirte bien. Antes de firmar ningún documento importante es mejor que estés convencida de lo que vas a firmar.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Estás bien, pero si practicas alguna terapia relajante te sentirás aún mejor. Te convendría emplear el fin de semana para asistir a algún evento cultural, museo, teatro, algo que te relaje.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

En el trabajo podrás llevar a cabo muchas cosas de las que habías pensado. No trates de crearte problemas, es necesario que no pienses en nada, lo serio en este momento no va contigo.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

No te dejes llevar por el estrés y la ansiedad. Toma medidas para relajarte. Si hubiera alguna cuestión familiar que requiere tu atención no dejes de involucrarte.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No debes abusar de tus fuerzas, escucha los mensajes que te envía tu cuerpo. Pero con la confianza que tienes en ti misma, serás capaz de comerte el mundo, pon manos a la obra.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Has estado ahorrando, pero todavía necesita un poco más para tu objetivo. Será la recompensa a la paciencia que has demostrado durante mucho tiempo, disfruta el momento.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Podrías hacer algún curso que incremente tus oportunidades en el futuro. Presta más atención a tu estilo de vida y cambia todo aquello que veas se ha quedado fuera de contexto, cambia.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tu economía va bien, pero necesitas ahorrar más, no bajes la guardia aún. Tus sueños pueden ser reveladores en este momento, sólo tienes que saber interpretarlos adecuadamente.

