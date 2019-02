Predicciones de tu horóscopo de hoy viernes 22 de febrero: amor, salud y dinero

Quién cumple años hoy

Drew Barrymore es una actriz de cine y televisión, modelo y productora estadounidense.. Saltó a la fama con su papel infantil en la película 'E.T., el extraterrestre' (1982). Posteriormente, actuó en películas como' Scream' (1996), 'The Wedding Singer' (1998), 'Never Been Kissed' (1999) y 'Los ángeles de Charlie' (2000), que la hicieron merecedora de varios premios y ganó el reconocimiento mundial. Tras varias etapas de rehabilitación por adicción a las drogas, en la actualidad triunfa en la serie de Netflix 'Santa Clarita Diet'.