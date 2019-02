Predicciones de tu horóscopo de hoy 13 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 febrero 2019, 00:35

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy miércoles 13 de febrero de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del miércoles 13 de febrero de 2019.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

No permitas que personas irresponsables y perezosas te estropeen éste día. Podrías tener un golpe de suerte, pero no te confías, debes seguir trabajando.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Estás expuesta a comentarios y miradas indiscretas, protege tu privacidad. Si te sientes cansada, toma algún reconstituyente, verás como te sienta bien.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Pondrás las cosas en su sitio y sacarás adelante los planes que te has propuesto. Puedes tener un encuentro importante o una reunión de cierta trascendencia.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tus problemas se van a ir resolviendo, no te inquietes. Hay noticias agradables. No te preocupes mucho por los pequeños problemas, se pueden solucionar.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Escucharás buenas noticias que te darán una perspectiva nueva y diferente. Alcanzarás todos los objetivos que te propongas en el amor, ten confianza.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No te dejes abatir por una decepción, hoy todo es posible, inclusive reconciliaciones. Trata de tener el trabajo actualizado, así podrás evitar prisas y agobios.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

En asuntos sentimentales sabrás qué hacer y decir. Prepárate para lo inesperado. Se aproxima una buena racha en el trabajo que te conviene mucho aprovechar.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Solucionas muchas cosas que estaban confusas y aclararás dudas sentimentales. En la economía tendrás sorpresas muy agradables, te va mejor de lo que piensas.

ACUARIO. Robbie Williams nació el 13 de febrero. / Agencias

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Sé prudente y no prometas lo que no podrás cumplir. Retoma el control de tu vida. Vas a tener buenas noticias que vendrán de fuera, pendiente a las comunicaciones.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

No te desalientes y convierte cualquier demora en un reto para salir adelante. Procura descansar un poco más cada día, así conseguirás rendir más y mejor.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No te dejes llevar por quienes te llenan la cabeza de ideas que no son reales. Entrarás en una buena racha para el amor, pero procura no meter la pata.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Lograrás un avance considerable en el terreno laboral. Situaciones imprevistas. Las relaciones o contactos por Internet te conducirán a buen puerto estos días.

