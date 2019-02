Predicciones de tu horóscopo de hoy 12 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Martes, 12 febrero 2019, 01:17

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Te sentirás atraído hacia una persona que hace poco conociste. Ten mucho cuidado. Trabajarás a conciencia y tus superiores lo van a valorar adecuadamente.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Día estupendo si tienes que hablar en público o presentarte a una entrevista importante. Si habías discutido con alguien, este es un buen momento para reconciliaciones.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Si descansas adecuadamente aumentarán tus defensas contra catarros y gripes. Tu aire desenfadado te hará ser el centro de atención de todas las reuniones.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si estás desempleada no te agobies, sigue insistiendo y no te des por vencida. Te apetecerá disfrutar de todo lo bueno que ofrece la vida y haces bien.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Disponte a hacer algo diferente y no dejes que la rutina deteriore tu relación. La prudencia será tu mejor aliada en la economía, déjate guiar por ella.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Te llegará dinero inesperado, no lo gastes enseguida. Se desvanecen tus temores. No dejes de salir estos días, no te encierres, te puedes divertir mucho.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Día de suerte, hoy van a surgir oportunidades que debes aprovechar. No vaciles. Tendrás mucho movimiento en lo económico, trata de no arriesgar mucho.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Recibirás noticias agradables. Prepárate para una semana al aire libre. La creatividad será tu mejor arma en el trabajo en este momento, utilízala.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Sigue tus intuiciones, no intentes justificar tus sentimientos. Buenas noticias. Descansar estos días te vendrá muy bien, no te sientas mal por hacerlo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

No te inquietes por nada que surja fuera de lo establecido. Noticia de una boda. Tendrás suerte en el amor y en las citas de todo tipo, disfruta el momento.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Vas a tener noticias muy alentadoras de una gestión laboral que estaba estancada. Si estabas esperando un ascenso, ahora se acerca el momento más propicio.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Sigue con los planes que te has propuesto y te asombrarás de lo que consigues. Si gastas demasiado, luego te costará reponerte, se prudente con los gastos

