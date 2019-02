Predicciones de tu horóscopo de hoy 4 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Lunes, 4 febrero 2019, 00:02

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy lunes 4 de febrero de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del lunes 4 de febrero de 2019.

Consulta aquí el horóscopo de mañana en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Estarás muy solicitado por los demás y habrá muy buen ambiente a tu alrededor. Si tienes pendiente cualquier tipo de reunión, antes de tomar una decisión piénsalo, podrías hacerte cargo de algo que luego no te interese.

TAURO. George Clooney nació el 6 de mayo de 1961. / REUTERS

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Ten cuidado con prestar cosas en estos día. Quizá no sea muy acertado. Necesitarás saber que en este día haces algo más que trabajar, te lo agradecerán mucho.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Anímate y sal, conocerás gente y te divertirás, te sentará bastante bien. Como verás todo llega, aunque lo hayas pasado mal, serás recompensado, será merecido.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Te propondrán algo que tendrás que pensarte, pero verás cómo es positivo. Bueno, nunca viene mal, si sigues a sí conseguirás más logros de los que habías pensado con anterioridad.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Necesitas recuperar la ilusión, debes planificar algún proyecto nuevo. Los excesos no conducen a nada bueno, piensa que si no tomas medidas en un futuro tendrás que lamentarlo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Puede que tengas algún problema en el trabajo, debes ser muy diplomático. Piensa que no todas las cosas son igual de importantes, a sí es que, cierra primero las que más te interesen.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Todos los esfuerzos que hayas realizado estos días tendrán su recompensa. El éxito para ti en el trabajo es pan comido, pero hoy los astros te favorecerán en exceso para conseguir lo que quieras.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Puedes tener un buen momento en lo personal, no te dejes llevar por el orgullo. Si quieres quitarte un peso de encima, trata de solucionar determinados asuntos de tu pasado.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es un buen momento para conocer gente en general y hacer nuevas amistades. Parece que las cosas se van poniendo en su sitio, tendrás la ocasión de planificar con mejor cara el futuro.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Te sientes activo, saludable y creativo. Saca partido de la buena época. Cumple con lo tuyo y no quieras estirar más el brazo que la manga, piensa que están muy pendientes de tus posibles errores.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No te fíes de cualquier oferta que recibas, debes analizarlo todo con cuidado. Hoy controla al máximo tu economía, deja las cosas como están y no tengas tentaciones, déjalo para otro momento.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Estás un poco bajo de ánimo y eso no es normal en ti. Tómate las cosas con calma. Aunque creas que todo es posible, procura no tener esos pensamientos tan revolucionarios, no te bebas el mundo de golpe.

Lee las predicciones completas aquí.