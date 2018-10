Predicciones gratis de tu horóscopo de hoy 29 de octubre Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Lunes, 29 octubre 2018, 00:37

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, lunes 29 de octubre, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del lunes 29 de octubre de 2018.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

No seas tan susceptible y acepta las bromas de los demás, no van en serio. No te compliques con detalles y goza en estos momentos tu relación sentimental.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En el trabajo todo el mundo va a estar dispuesto a ayudarte, te sentirás bien. La discreción y tacto con los que manejes una situación embarazosa serán vitales.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Puedes tener los nervios un poco alterados, no te dejes llevar por ellos. Un encuentro con un jefe será positivo y traerá beneficios tangibles para ti.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tendrás que esforzarte mucho para conseguir lo que quieres, pero lo harás. Guíate por tu intuición al tomar una importante decisión sentimental concreta.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Debes reencontrar tu equilibrio y puedes hacerlo, utiliza técnicas de relajación. Un contratiempo no debe convertirse en algo que te desespere o saque de quicio.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No confíes en la suerte si quieres conseguir algo, el trabajo será tu baza. Comienzas a ver soluciones donde anteriormente veías problemas y dificultades.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si tratas de salir y de relacionarte más, te sentirás mejor de lo que piensas. Se necesitará tu experiencia para resolver un problema en tu entorno laboral.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Podrás desconectar de la rutina y harás algo diferente que te gustará mucho. Te encuentras en un periodo de ajustes preparándote para aumentar tus ingresos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si no tienes pareja, estos días se te puede presentar una oportunidad muy buena. Decisiones acertadas asociadas con tu trabajo o una gestión medio paralizada.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si mantienes tu esfuerzo, pronto verás cumplido uno de tus sueños profesionales. Una llamada telefónica causa una profunda alegría dentro de tu relación. Suerte.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Necesitas poner algo de distancia con los problemas para verlos de otra forma. Querrás resolver tus problemas sentimentales de manera constructiva, adelante.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Si quieres crear tu propia empresa, este es un buen momento, aprovéchalo. Estás dispuesto a comprometerte en muchas cosas, pero no vayas demasiado lejos.

