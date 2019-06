Predicción del horóscopo gratis para el 29 de junio de 2019 Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario. Predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Sábado, 29 junio 2019, 00:05

Hóscopo gratis del 29 de junio. Predicciones

Aries

Vas a dar otra oportunidad a una relación que habías roto, se puede intentar. Procura tener a mano lápiz y papel, todo lo que hoy se te pase por la cabeza y te parezcan auténticas locuras, más adelante se podrán convertir en realidad.

Tauro

Puedes tener alguna discusión con uno de tus jefes, trata de mantener el tipo. Aunque eres muy idealista con temas como el dinero o las posesiones materiales, tendrás que pensar que lo necesitas para sobrevivir.

Géminis

Has gastado sin control, no caigas en el consumismo y planifica bien tus compras. Y no solamente es lo que te gusta, lo que te hace falta para salir de la rutina y nunca mejor día que hoy, disfruta del fin de semana.

Cáncer

Hoy tendrás noticias familiares agradables, como un nacimiento o boda próxima. Te hará sentirte más libre y sin tantas preocupaciones que a veces no ye dejan dormir, pero ha llegado el momento.

Leo

Te apetecería dejar el trabajo, pero tienes que seguir, no es momento de cambios. Si eres previsora evitarás ciertos lugares, debes dedicar el tiempo a los pequeños de tu entorno, te sentirás de maravilla.

Virgo

Te faltan alicientes en tu relación y te estás aburriendo, plantéate cambios. La buena racha te mantendrá de muy buen humor, además que te sientes con una gran dosis de energía.

Libra

No dudes en pedir ayuda si haces algo por primera vez, nadie nace sabiendo. Tu actividad sexual puede estar más movidita que de costumbre, esto te puede mantener un poco agotada, pero no te importará.

Escorpio

Tus seres queridos no son sólo una carga, pasa más tiempo con ellos, escúchales. Cuida de tu salud, que aunque es buena, nunca está demás el mimarte un poco más, vigila tu alimentación.

Sagitario

Con poco que te cuides, mantendrás un perfecto estado de salud, pon de tu parte. Probablemente tengas que enfrentarte a alguna que otra situación incómoda en tu entorno más cercano, todo por tu manera de decir las cosas.

Capricornio

Tienes tiritando la cuenta corriente con tanto gasto, planifica bien la economía. Puedes tener la mano muy generosa en cuanto a gastos se refiere, no escatimarás en ello para disfrutar de ratos de ocio, modérate.

Acuario

No te agobies en el trabajo, necesitas confianza en ti misma y tus habilidades. Piensa que los astros te benefician pero sus efectos los notarás a largo plazo, te hará reflexionar sobre las cosas que quieres cambiar en tu vida.

Piscis

Come más fruta y verduras, vigila tu alimentación para conservar tu buena salud. Puede que hoy no le des al dinero tanta importancia como es habitual en ti y no te importará gastar más de la cuenta.