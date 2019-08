Predicción del horóscopo gratis para el viernes 2 de agosto de 2019 Horóscopo del viernes 2 de agosto de 2019. Consultar el horóscopo del viernes 2 de agosto de 2019: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Jueves, 1 agosto 2019, 22:38

el horóscopo gratis de este viernes 2 de agosto de 2019 sobre amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo del viernes 2 de agosto de 2019.

Hóroscopo gratis del viernes 2 de agosto. Predicciones

Aries

No dejes que los problemas te distancien de los demás, no te conviene. No hagas nada que no hayas pensado bien. Lo que hoy decidas causará impacto.

Tauro

Tendrás ideas nuevas en el trabajo y debes ponerlas en práctica, las aceptarán. Te sentirás compenetrado con tu familia y podrías hacer algo divertido con ellos.

Géminis

Puede haber conflictos en tu trabajo, intenta evitarlos de cualquier modo. Tienes los nervios bastante alterados, intenta relajarte y toma mucha tila.

Cáncer

Si has tenido una discusión con un amigo ahora te podrás reconciliar. Tienes tendencia a hacer gastos innecesarios, ajusta bien el presupuesto.

Leo

Tienes que tomar una decisión, pero espera si aún no estás preparado. Los nervios pueden estropearte un asunto económico que tienes entre manos.

Virgo

El exceso de responsabilidad te hace estar agotado, tienes que descansar. Cuida más a tu pareja si no quieres que se vaya enfriando la relación.

Libra

Trabajarás con entusiasmo y pronto verás como reconocen tus méritos. Pasarás una tarde muy agradable con amigos a los que hace tiempo no ves.

Escorpio

Te pondrán a prueba en el trabajo y la pasarás con bastante soltura. Tienes dudas sobre tus sentimientos y tendrás que pensarte muy bien las cosas.

Sagitario

Aprovecha tu tiempo libre para leer, escuchar música o relajarte de algún modo. Escucha los consejos de una persona mayor de tu trabajo, conseguirás estabilidad.

Capricornio

Te vendría muy bien cuidar tu cuerpo con algo de deporte de vez en cuando. Debes actuar con prudencia delante de tus jefes. No entres en cotilleos.

Acuario

Si te metes en negocios con un socio te irá muy bien, es el momento. Hoy podrías encontrar a alguien que te interesará a primera vista, si es así, lánzate.

Piscis

Debes buscar asesoramiento financiero para tus ahorros, puedes sacarles partido. Tus cambios de humor y contradicciones desconciertan a tu pareja y se enfada.