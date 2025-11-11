Alerta para coleccionistas: el Tesoro Público cambia el precio de las monedas de oro Tiene la potestad de hacerlo si el metal varía al alza o a la baja más del 4%; las monedas sufren un incremento del 25%

Nacho Ortega Valencia Martes, 11 de noviembre 2025

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha emitido una Resolución muy importante con fecha 6 de noviembre de 2025, por la que se revisan y publican los precios de venta al público de diversas monedas de colección. Esta medida, publicada en el «BOE» núm. 270 el 10 de noviembre de 2025 (Referencia BOE-A-2025-22664), impacta directamente a los coleccionistas y al mercado numismático, ya que supone una modificación al alza de los costes de adquisición.

La subida de precios de las monedas de colección, motivada por la evolución al alza de las cotizaciones del oro, ha sido significativa y generalmente se sitúa en un rango de incremento que oscila entre el 25.24% y el 26.29%.

Los nuevos precios de venta al público son aplicables a las monedas de colección que incluyen oro en su composición y que se detallan en la siguiente tabla.

Entre las monedas afectadas por el cambio de precio están algunas como la del «Bicentenario del Museo del Prado», la «IX Serie de Joyas Numismáticas», las de los aniversario de Francisco de Goya, Sorolla o Velázquez, la del «X Aniversario de la Proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI 2014-2024», dos de la «Copa Mundial de la FIFA 26™» o las de «Joyas del Museo Casa de la Moneda», entre otras.

Motivo del cambio

La revisión de precios se fundamenta en la evolución al alza de las cotizaciones de los metales preciosos, en concreto, del oro. La potestad para modificar estos precios se encuentra detallada en la Orden EHA/3143/2011, de 8 de noviembre, que establece que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera tiene la facultad de revisar los precios, tanto al alza como a la baja, si las cotizaciones oficiales de los metales preciosos experimentan fluctuaciones superiores al 4% de la media aritmética de las cotizaciones diarias del mes anterior a la fijación inicial de los precios. Dado el incremento del precio del oro, se cumplen las circunstancias previstas para esta modificación.

Esta no es la primera actualización reciente; la última revisión de precios se había realizado mediante Resolución de 23 de mayo de 2025, publicada en el BOE el 30 de mayo de 2025.

La entrada en vigor de esta subida de precios es inmediata, teniendo lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».