La Policía actualiza el protocolo para hacer detenciones con nuevas medidas para el colectivo LGTBI y las autolesiones Responde a la necesidad de adecuarse a la evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional y Supremo, así como a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado

La Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Instrucción Núm. 10/2025, ha actualizado el «Procedimiento Integral de la Detención Policial», un protocolo que regula las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) desde el inicio hasta el cese de la privación de libertad. El objetivo principal es reforzar la protección de los derechos de las personas detenidas y garantizar la seguridad jurídica de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La actualización, además, responde a la necesidad de adecuarse a la evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, así como a las recomendaciones de órganos clave como el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, según se explica en el documento.

Novedades: enfoque inclusivo y máxima protección

Una de las prioridades del nuevo procedimiento es incorporar una perspectiva inclusiva y respetuosa con la diversidad, prestando especial atención al colectivo LGTBI y, en particular, a las personas trans, históricamente objeto de discriminación. Durante la custodia, las FCSE deberán actuar con el máximo respeto a la identidad y expresión de género, garantizando la integridad física y moral de estas personas, y procurando, en la medida de lo posible, su permanencia en una celda individual.

En términos de atención a colectivos vulnerables, la instrucción incluye un protocolo específico para la actuación con mujeres gestantes, personas LGTBI, y otras personas con necesidades especiales (edad avanzada, enfermedad, discapacidad), asegurando que reciban la atención adecuada a sus características.

Puedes leer el documento, que ha sido publicado por diferentes portales, como Geopol, una academia de formación de aspirantes a oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil.

Vigilancia extrema para prevenir autolesiones

La Instrucción pone un énfasis significativo en la vigilancia y la seguridad en las Áreas de Custodia de Detenidos (ACUDE). Se establecen estrictas medidas de vigilancia para garantizar la integridad física de los detenidos y evitar autolesiones y agresiones.

En las dependencias que aún no cuenten con sistemas completos de captación de imágenes en el interior de las celdas, los agentes deberán realizar rondas de control cada treinta minutos, como mínimo, para prevenir conductas autolíticas. Esta vigilancia se extremará con aquellas personas que presenten indicadores de riesgo, como agresividad, la influencia de alcohol o drogas, o la detención por delitos relacionados con violencia de género.

Uso de la fuerza y garantías procesales

El documento detalla el empleo de la fuerza, que debe ser siempre proporcionado, congruente y oportuno, y buscar la mínima lesividad. Respecto a los registros personales, la instrucción reafirma que el desnudo integral es una medida excepcional, solo aplicable en dependencias policiales y justificada por motivos de seguridad o búsqueda de pruebas, y debe ser practicada por personal del mismo sexo que la persona registrada.

En cuanto a la formación policial, la Instrucción 10/2025 obliga a las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil a incluir en sus programas formativos el conocimiento necesario sobre derechos humanos, empleo de la fuerza, y el trato individualizado de colectivos vulnerables. Además, toda actuación que limite la libertad ambulatoria debe ser documentada inmediatamente en sistemas informáticos oficiales para garantizar la trazabilidad y la rendición de cuentas