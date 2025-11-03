Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El machete que empuñó el hombre. PN

La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo

La discusión producida en Madrid no fue a más gracias a la intervención de las autoridades a la salida del campo de fútbol

C.P.S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:42

Un hombre de 51 años fue detenido por la Policía Nacional el domingo en Madrid, después de que tuviera la intención de apuñalar al entrenador del equipo de fútbol de su hijo. Tras una serie de partidos en la que el hijo no disputó casi minutos, el padre entró en cólera y fue a reprochar al técnico esta cuestión. Una fuerte discusión entre ambos en presencia de los familiares del resto de jugadores se saldó, por fortuna, sin heridos gracias a la intervención de la Policía que se adelantó a los acontecimientos.

El padre del jugador, tras atenuarse la bronca, acudió al coche en el que tenía un machete de 63 centímetros con un filo de 45. Los testigos, junto al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), informaron a los agentes más próximos al campo de fútbol ubicado en el distrito madrileño de Hortaleza de lo que estaba por suceder. El hombre logró empuñar el machete de forma violenta, pero fue detenido antes de que pudiera hacer nada con dicho arma.

Este foco de conflictos, por reyertas producidas a través de partidos de fútbol de menores de edad, son cada vez más frecuentes. La Policía cuenta para estos casos con una unidad de agentes que supervisen las inmediaciones de estos estadios para evitar la escalada del conflicto. En este caso fueron los demás asistentes quienes estuvieron rápidos intuyendo las intenciones del varón. El hombre quedó como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de arma prohibida y fue puesto a disposición judicial.

