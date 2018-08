La policía alerta sobre una campaña de 'sextorsión' en internet Un agente de policía muestra un ejemplo de 'sextorsión'. / EFE Los delincuentes remiten un correo donde indican una contraseña personal de la víctima y la chantajean con publicar sus fotos íntimas si no realiza un pago COLPISA/AFP Madrid Sábado, 11 agosto 2018, 15:17

La policía alertó este sábado sobre una campaña masiva de extorsión en internet, en la que se intentaba estafar a internautas con mensajes del tipo «Has visitado páginas porno... Tienes 24 horas para hacer el pago».

«Los delincuentes remiten un correo donde indican una contraseña personal de las víctimas, al parecer obtenida hace años por filtraciones masivas en la Red, o indican que su dispositivo ha sido contaminado con un software malicioso», informó la policía española en un comunicado. Los agentes llaman «sextorsión» a este tipo de estafa.

Según las fuerzas de seguridad, los estafadores «afirman tener imágenes o videos personales íntimos conseguidos tras activar la webcam de los ordenadores cuando visitaban páginas web pornográficas y, para evitar su difusión, solicitan pagos en bitcóins (...) en un plazo de 24 horas».

El chantaje consiste en amenazar al usuario de si no hace una transferencia con el dinero exigido, desde 400 a 2.900 euros, los ciberdelincuentes «difundirán los videos a conocidos de la víctima».

Según los responsables de la investigación, no hay que alarmarse ni pagar ya que se trata de un farol. Los estafadores no disponen de ningún video y el ordenador de la persona afectada no ha sido pirateado.

La policía dispone de un correo específico para denunciar este tipo de chantajes: redesabiertas@policia.es. «Recibe unas 100 comunicaciones diarias de posibles casos que son analizados de forma individualizada», asegura el comunicado.