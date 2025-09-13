Un pescador lanza un aviso sobre los langostinos: fíjate siempre en este detalle cuando los compres en el supermercado La falta de conocimientos sobre cómo identificar la frescura y la calidad aumenta el riesgo de adquirir un tipo de marisco sin grandes cualidades

Mario Lahoz Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:23 Comenta Compartir

Elegir buen marisco en el supermercado es un tarea difícil para los consumidores, especialmente cuando se trata de productos como la gamba o el langostino, dos de los mariscos más consumidos en España. El desconocer como identificar la frescura y la calidad de estos alimentos aumenta el riesgo de adquirir un producto que no tenga grandes cualidades.

Recientemente, Juan Cruz Meana, un pescador argentino, ha lanzado un aviso que podría ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones en la pescadería. Existe un detalle crucial al que debemos de prestar atención al comprar langostinos.

El creador de contenido reveló que el mismo pescaba este tipo de alimentos en Argentina y que, según su experiencia, «yo compraría este langostino, no por la marca», manifestó mientras mostraba una caja de la marca Pescanova, «sino por lo que dice aquí: procesado por Argenova XXIII. Este es el barco donde está procesado», añadió.

«Yo te puedo asegurar que vas a comer langostino fresco fresco, pescado y procesado en el momento», confesó el creador de contenido argentino.

En ese sentido, Juan explicó que a la hora de elegir el mejor producto no se trata de una marca u otra, sino de que en el lateral del paquete indique el barco donde fue procesado, ya que así nos aseguramos de que ha sido procesado en el momento y no días después.

Tras la publicación del vídeo, los usuarios no quisieron desaprovechar la ocasión y revelaron sus impresiones sobre los consejos del creador de contenido.

En ese sentido, una de las respuestas manifestó: «Si pone nombre de una empresa es porque lo manipulan en tierra días después de la pesca, el compa tiene razón busquen el nombre del barco, algunas marcas ponen B/P y es más fácil».