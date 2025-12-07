Adiós a las colas para renovar el pasaporte para los españoles que viven en el extranjero El Ministerio de Asuntos Exteriores aprueba una nueva forma de pago, que hasta ahora era solo presencial

Los españoles residentes en el extranjero que necesiten renovar su pasaporte en un consulado tendrán ahora una nueva opción: pagar la tasa por internet. El Gobierno ha aprobado este martes un sistema de pago telemático voluntario que pretende modernizar y agilizar uno de los trámites más frecuentes en las oficinas consulares.

Hasta ahora, quienes solicitaban un pasaporte fuera de España debían abonar la tasa mediante métodos tradicionales en el propio consulado. Con la nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado, se habilita el pago electrónico a través de la sede digital del Ministerio de Asuntos Exteriores o mediante enlaces con la Agencia Tributaria.

La medida, que entra en vigor este miércoles 3 de diciembre de 2025, mantiene el carácter voluntario del pago online. Esto significa que los ciudadanos podrán elegir entre el sistema tradicional o la nueva vía telemática, según les resulte más conveniente. El proceso incluye una autoliquidación del modelo 790, el mismo formulario que ya se utiliza para otras tasas administrativas.

Exteriores justifica esta reforma en la necesidad de reducir cargas administrativas y mejorar los servicios consulares. La medida se enmarca en la estrategia de digitalización de la Administración, buscando facilitar la vida de los más de 2,7 millones de españoles que residen fuera del país.

El precio no cambia

El nuevo sistema utilizará pasarelas de pago automatizadas conectadas con entidades colaboradoras de la Agencia Tributaria, garantizando la seguridad en las transacciones. Según el ministerio, esta modernización permitirá descongestionar las oficinas consulares y ofrecer mayor flexibilidad horaria para completar el trámite.

La norma no modifica el precio de la tasa del pasaporte, que seguirá siendo de 30 euros, sino únicamente la forma de pago. El Gobierno asegura que este primer paso podría extenderse próximamente a otras tasas consulares.

