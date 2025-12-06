Pantone revela el color del año 2026 y su significado El Cloud Dancer llega para remplazar al marrón suave de este año

Desde 1999, Pantone, el instituto de los autodeterminados expertos del color, es el encargado de elegir el color del año. Su elección suele convertirse en referente para diferentes ámbitos como moda, diseño de interiores, cosmética, marketing e incluso gastronomía. Para tomar su decisión, se lleva a cabo un análisis que encapsula el «espíritu del tiempo»: una mezcla de factores globales, culturales, sociales, artísticos, entre otros.

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, la tonalidad 11-4201 Cloud Dancer es la apuesta para marcar las tendencias de los próximos doce meses. Según las redes sociales de la entidad, se trata de un blanco «ondulante impregnado de serenidad» que «invita a la verdadera relajación y concentración, permitiendo que la mente vague y la creatividad respire». Cabe destacar, que esta es la primera vez en la historia que la compañía se inclina por este color.

¿Cuál es el significado del color blanco?

A pesar de ser un tono neutral y poco aburrido, su significado va mucho más allá. Según Pantone, el color es «la herramienta de comunicación más importante», debido a que es un lenguaje visual que todas las personas entienden y que puede expresar lo que las palabras no pueden.

El blanco es un color acromático que contiene todas las tonalidades del espectro electromagnético y puede ofrecer numerosos matices. Al igual que ocurre con su opuesto, el negro, puede significar todo o nada. Sin embargo, en psicología inspira pureza, inocencia, paz, limpieza, y claridad. Por eso, las novias visten de blanco en los países occidentales, los médicos usan batas blancas, la paloma blanca simboliza armonía, el lienzo blanco que espera una creación, etc.

¿Por qué este color?

Desde Pantone señalan que este color representa «el deseo como sociedad de empezar de cero». En un mundo cada vez más caótico y ruidoso, el Cloud Dancer evoca tranquilidad. En otras palabras, anima a elegir el descanso y alejarse conscientemente de las exigencias incesantes del día a día. «La cacofonía que nos rodea se ha vuelto abrumadora, dificultando escuchar las voces de nuestro ser interior«, explica Leatriz Eiseman, la directora ejecutiva.

Por otro lado, la compañía traslada que este tono amplía la narrativa que llevan construyendo en los últimos años con Viva Magenta, Peach Fuzz y Mocha Mouse en torno a una mejor forma de vivir y las posibilidades que brinda un mundo nuevo. También, explican que este blanco roto «se adapta, armoniza y crea contraste, aportando una sensación de ligereza y amplitud a todas las aplicaciones y entornos de productos, ya sea como elemento destacado o combinado con otros tonos».

No obstante, esta tonalidad no fue elegida al azar. Su equilibrio entre fríos y cálidos fue elegido cuidadosamente. Este encarna telas naturales como las plumas, cuyo uso ya ha sido evidente en la Met Gala de este año en la cola de 5,5 metros del extraordinario vestido de Diana Ross. Por otro lado, si se hubiese elegido un blanco brillante, este le restaría autenticidad y honestidad al concepto.

Como es habitual, la empresa ya ha establecido diversas alianzas con diferentes marcas para popularizar su nueva elección: Joybird y Command lo usarán en sus objetos de decoración y estética; Play-Doh lanzará una plastilina; Motorola, un móvil; Pura, una fragancia y Post-It en sus notas adhesivas.