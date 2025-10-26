Palma de Mallorca prohíbe las 'party-boats' en el Paseo Marítimo

EP Domingo, 26 de octubre 2025, 01:33 Comenta Compartir

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado este 14 de octubre la intención de extender la prohibición de las viviendas de alquiler turístico en cualquiera de sus modalidades en todo el término municipal, en la apuesta del Consistorio por la calidad del destino y el freno a la oferta ilegal.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa para hacer balance de la temporada turística y durante la cual ha anunciado igualmente la prohibición, a partir del año que viene las conocidas como 'party boats' en el paseo Marítimo de la capital de la isla de Mallorca. Sobre la prohibición de las fiestas en los barcos, el Ayuntamiento ya ha dado trasladado de esta voluntad a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ha garantizado que está medida estará vigente el año que viene. «Tenemos esa visión de lo que debe ser el Paseo Marítimo y de lo que debe ser Palma», ha defendido.

Una «party boat» es una fiesta en un barco que ofrece música con un DJ en vivo, bebidas, comida y baile mientras navega por la bahía de Palma. Es una experiencia de ocio para celebrar eventos especiales, que suele incluir paradas para nadar y disfrutar de las aguas cristalinas del Mediterráneo.

Además también prohibirá la apertura de nuevos albergues e impulsará la reconversión de los existentes en otras modalidades de alojamiento.

Viviendas de alquiler vacacional

En relación a las viviendas de alquiler vacacional, el alcalde ha explicado que a día de hoy hay en la capital balear 639 viviendas legales con esta consideración y que ese será el número que se mantendrá. La intención, ha asegurado, es que la medida vea la luz cuanto antes, en el próximo pleno o en el siguiente, por lo que por el carácter retroactivo de tres meses, no hay posibilidad de que se den nuevas licencias hasta entonces.

En este sentido, ha explicado que, según datos de Exceltur, en dos años Palma ha reducido la oferta turística ilegal hasta en un 18 por ciento, muy por encima de la media de un 3,7 por ciento que han registrado otras 25 ciudades españolas. «Lo que pasa con timidez en 25 ciudades sucede con fuerza en Palma», ha resaltado.

Menos turistas, más gasto

El primer edil ha aprovechado la comparecencia para hacer balance de la temporada turística y lo ha hecho constatando un cambio de tendencia en relación a la calidad y el perfil del turista.

En este sentido, ha apuntado a un descenso en el número de visitantes en algunas zonas, aunque con un mayor gasto, que respecto a 2023 ha anotado incrementos del 15 por ciento. «Viene un turista de mayor poder adquisitivo y esto tiene efectos en otros sectores. No es fruto de la casualidad, sino del trabajo que se está haciendo», ha reivindicado. También ha apuntado a un descenso de la estacionalidad del -2 por ciento respecto al año pasado y del -5 por ciento respecto a antes de la pandemia de coronavirus.

