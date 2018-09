oficios sacados de otro siglo

Todo trabajo artesanal requiere caos y orden. Caos como impulsor de la creatividad, las ideas salen de la mente y tienen como herramienta las manos. El resto de utensilios son solo complementos que ayudan a dirigir esa inventiva que, sin orden, roza la entropía artesanal. Es necesario, pues, un equilibrio para que el proceso de creación pueda llevarse a cabo. Este tipo de oficios se está perdiendo. Ahora, parecen sacados de otra época. Pero Valencia cuenta, afortunadamente, con locales, algunos muy escondidos, que persisten al paso tiempo y en los que prima el cuidado por lo hecho a mano.

0

Antonio, vendedor de hilos

Más que una tienda, parece un museo. El negocio de Antonio Mañes Orduña lleva 76 años en el mundo de la cordelería de cáñamo y pita. Quizás no sea el más antiguo, pero sin duda alguna, es el que más relatos guarda y colecciona. Su dueño, un vendedor humilde, ha visto desde la tienda «la evolución de la ciudad». Es, pues, un buen muestrario de la transformación social e histórica de Valencia desde recién terminada la Guerra Civil.

Un pedazo de historia asoma como la luz que entra en el local e ilumina una pequeña franja de un almacén que hace tiempo tenía «tanta mercancía que no podías ni pasar». El espacio ha sobrevivido a uno de los peores huracanes del mundo: el paso del tiempo. Y, no solo ha salido victorioso de esta batalla, también de la lucha contra la mecanización. Todo permanece tal cual: la máquina de escribir, el peso, el mostrador. Hasta la ausencia de cartel identificativo se ha convertido en símbolo inmutable del local. Como si nadie hubiese tocado nada desde que se inauguró en la posguerra, un 1946.

«Es lo que he hecho toda mi vida, es mi distracción»

Si algo sorprende es su amplitud, en pleno centro de Valencia, pero aislado del bullicio turístico. El local está a punto de cerrarse, porque «no es negocio ya» y, pregunta, entre risas: «¿Tú sabes los años que tengo yo?». Antonio reconoce que el local alquilado daría más dinero que el negocio; aun así, no se ha jubilado, orgulloso de ser el «último superviviente». Ante el inevitable cierre, asegura: «me alegro, pero me duele. Es lo que he hecho toda mi vida y es mi distracción».

«Este local yo lo he visto lleno de mercancía, tanta que no podías pasar y duraba, únicamente, un mes. Pero ya no tiene futuro, el tipo de negocio ha dejado de serlo. Se vendían toda clase de hilos y eso ha desaparecido». A la pregunta de cómo ha conseguido sobrevivir desde el año 1942, responde, sin que pase más de un segundo: «Trabajando». Pero, asevera con otro tono de voz, que «de lo que era a lo que es hoy es pura coincidencia, ha disminuido mucho». Antes, este local estaba lleno de mercancía: «He llegado a tener 10.000 kilos de hilo, un camión entero, y venderse todo en un mes».

«Las personas que trabajan en grandes superficies, son vendedores en vez de ser especialistas», a lo que añade que «el trato de alguien que lleva toda la vida vendiendo algo no es igual». Los clientes de ahora «son tan mayores como yo. La gente no sabe para qué sirven los hilos cuando tienen miles de usos: paquetería, industria, gastronomía...»

Entran dos clientas preguntando por una cuerda de macramé gris y soga gorda. Otros dos jóvenes se detienen, quizás les llame la atención algo tan arcaico inmerso en la céntrica modernidad de la urbe. O puede que lo que les atraiga sea la curiosidad por saber qué venderán ahí dentro. Sea lo que sea, este local inhala, sin miedo, el paso del tiempo y expulsa, a cambio, vida.

0

Vicente Benlloch Caballer, fabricante y pintor de abanicos

Vicente pertenece a la tercera generación de pintores y fabricantes de abanicos. Para él, cada abanico se muestra como un nuevo esbozo en el que plasmar su talento y dejarse llevar por los pinceles.

La tienda podría ser, perfectamente, una exposición de arte y cada abanico una obra diferente. Y es que son auténticos cuadros, en los que detenerse a observar cada detalle que ha sido cincelado. Tras ojear los modelos de la tienda, pasamos a su rincón, donde donde deja volar su imaginación sin salirse del estilo y modelo que ha practicado siempre su familia. «Aquí pintamos y vendemos. También fabricamos, pero en Aldaia. Es, claramente, un oficio tradicional valenciano».

«Combato la crisis con la pintura»

«Aunamos taller de pintura y venta» en el local. El negocio del abanico es un negocio que «siempre está en crisis, pero sobrevive». Y más cuando es algo, como el caso de Vicente, que le apasiona. «Sí que es cierto que tuvimos un bache de unos ocho o nueve años, pero ahora hemos remontado. Ante el futuro del trabajo, Benlloch confiesa: «Combato la crisis con la pintura, al final después de tantos años, sé lo que quiere el mercado». Y más valor tiene este oficio, cuando de toda España, es en Valencia el único lugar donde se fabrican abanicos.

Vicente, que tiene toda una gama de pinturas en su taller, elige un tono grisáceo para hablar de su oficio. «El negocio está gris -dice entre suspiros- es puramente artesano y, claro, es difícil encontrar a gente que tenga el interés de aprenderlo. Y hace falta que entre gente joven. De hecho, mucha gente que no lo conoce, aún se extraña de que se pinten a mano», añade.

Galería. Pedro Namasté

Otro de los problemas con los que se topa su oficio para teñirlo de gris es que «no hemos sabido exponer, por una parte, el negocio y, por otra, un problema de las autoridades que no le han dado el potencial que tiene, cuando somos los únicos de toda la ciudad donde se pinta».

Según el pintor, «a pequeña escala se le da interés» pero para Vicente «está muy poco reconocido para todo lo que implica el proceso realización de un abanico y que cada modelo sea único».

El tipo de cliente no ha cambiado. «La gente de hace 40 años pide lo mismo que ahora. El palosanto, madera noble, la flor clásica... eso no ha cambiado». Además, se muestra partidiario de que «hay que variar poco» porque siempre ha seguido el «mismo estilo», mientras señala su foto de niño para explicar, a continuación, cómo cogió su manera de pintar.

0

José Roses, orfebre

Los escaparates están llenos de aderezos y peinetas, no hay ni un hueco libre y, sorprendentemente, «todo lo que hay en ellos está vendido», dice José Roses, orfebre desde hace más de 30 años. José trabaja «sobre pedido», así que expone sus piezas ya vendidas porque «si no, no tendría escaparate».

Tras un recorrido por la tienda, se adentra en el taller. Llama la atención cómo de un sitio tan pequeño salen tantas y tantas piezas, y cada una con su dueño y con su nombre, capaces de ocupar todos los cristales de la tienda y el mostrador.

«Lo ves en el escaparate y no te imaginas todo lo que pasa dentro»

Se sienta en una primera mesa a trabajar con una peineta. Después va a la siguiente, que es la del diseño de los aderezos. Cada paso está distribuido por mesas. Luego del diseño, se solda. «Los racimos son los más costosos, hay que ir palo a palo y con cuidado». Tras este proceso, se pule la pieza y se saca brillo. En la siguiente mesa se montan para baños, se chapan, se revisa y luego, se sacan a la tienda. «Es un proceso sin nada de mecanización, tienes que ir pieza por pieza». Cierra la puerta de su taller y sentencia: «lo ves en el escaparate y no te imaginas todo lo que hay dentro».

Galería. Pedro Namasté

Él se define como «orfebre manual», ante la mecanización actual, de la que rehuye porque no «da ninguna garantía». La mecanización crea «muchas piezas iguales» y se dedica a «comerse el mercado, no ofrece algo personal, simplemente, funde unas piezas y de ahí te hace 20 iguales. Un orfebre da garantía de por vida».

José está trabajando ya en pedidos para el 2020. «En el momento que hago un pedido ya estoy pensando en otro». Añade, además, que «tienes que estar muy pendiente, si no no lo aguantas. No puedes mirar el reloj; en los días más intensos he llegado a estar 15 horas en el taller y muchas veces me han llegado a pedir que haga aderezos de la nada».

«Tienes que estar muy pendiente, si no no lo aguantas. No puedes mirar el reloj»

«Cuento con la clientela de mis padres de hace cuarenta años y clientes nuevos. Se va a perder la orfebrería, no los clientes. Y es una pena que se pierda porque no me da ninguna garantía lo mecanizado». José ve muy difícil que la orfebrería siga: «Ojalá, yo quiero que sigan habiendo orfebres, pero yo creo que en unos 30 años esto se va a perder».

0

Antonio Lorenzo Blázquez, librero

Un optimismo envidiable caracteriza a Antonio, propietario de 'El Asilo del Libro', un rincón especializado en libros antiguos, agotados, descatalogados, de segunda mano y de ocasión. Para este librero, «siempre habrá un roto para un descosido. Es un momento crucial, los clientes que tenemos son mayores y aún no ha surgido una nueva tanda de clientes».

Continuando en esta sintonía y sin abandonar el aliento de ilusión, comenta que «siempre habrá soporte para un libro». Las nuevas tecnologías no han quitado clientes para el librero, sino que han creado «intrusismo total», al igual que ocurre con la música y el arte.

«El disfrute que tienes comprando no cesa»

«Es un momento de transición», comenta Antonio, quien se vuelve ahora más realista para decir que «nunca será como antes, aunque se estabilice Internet, la red no crea coleccionistas puesto que el que no conoce, no sabe discernir y, por tanto le da igual tener una cosa que otra si lo que quiere lo puede obtener al instante».

Su tienda es su colección más personal y única. «Toda esta colección la he conseguido a base de muchos años, comprando a particulares y es un mundo en el que sigo, el disfrute que tienes comprando no cesa».

Galería. Pedro Namasté

Claro está que este negocio nunca ha sido de mayorías. Los clientes actuales se han hecho mayores y ya tienen lo que buscan y sus hijos no quieren continuar con sus colecciones. Por esta razón, «estamos ante un tipo de clientes más puntual que continuado. Antes había fidelidad entre cliente y librero, ahora Internet ha hecho que el exceso de información haya roto este lazo o nexo de unión».

Su local, al lado de la Plaza del Mercado, es su particular refugio, o mejor dicho y haciendo honor al nombre de su local, asilo en el que expone, almacena, guarda, vende e intercambia ejemplares y planta cara al paso del tiempo.

0

Luis Castro, ferretero

Solo el mítico cartel de «Hija de Blas Luna» en mitad de la Plaza del Collado ya llama la atención, es la muestra perfecta de cómo el trato personal vence a cualquier máquina. Casi dos siglos después, mismo nombre y mismo cartel lo demuestran. Y así presume Luis Castro quien cada día atiende la ferretería, especializada en telas metálicas, con más personalidad de la ciudad.

¿Cómo ha sobrevivido? «Por tener una especialidad», comenta, sin dudar en ningún momento. Aunque no ha parado de entrar gente, Luis ve el futuro «muy negro». Para el ferretero, «se están cargando el comercio tradicional. Además, esto es un centro histórico y se está convirtiendo en un centro de vicio, lo que nos perjudica directamente a los locales tradicionales».

Galería. Pedro Namasté

«El cliente antiguo prácticamente no viene ya a causa de ese comercio viciado. El cliente de antes era fiel y fijo, pero la diferencia con el cliente actual es que es más de paso», comenta Luis.

Un recorrido por el local es una ruta por cómo se trabajaba antiguamente en el mundo de la ferretería. Algunos artilugios como maletines, herramientas y jaulas son conservados para no olvidar la esencia del espacio. Luis muestra varias fotos en blanco y negro, repartidas por la tienda, para mantener esos recuerdos e invitar a sus clientes a viajar en el tiempo.

0

Juan Montaner, filatélico

La tienda de Juan Montaner rebosa historia. «Llegamos a estar solos, fuimos, por un tiempo, la única filatelia en toda Valencia». ¿Existe, pues, otro lugar más personal?

El sello es un impuesto, y observar cada una de las vitrinas del negocio es un viaje a la situación política y económica no solo de Valencia, si no de todo el país y el contexto internacional. Montaner muestra un modelo de los cinco primeros sellos de España, después otros del Plan Sur, con los que se pagó en el año 57 el Plan del río, los cuales retira para enseñar el impuesto del avión, aquel necesario para viajar.

Galería. Pedro Namasté

Pero no solo guarda este tipo de reliquias históricas, porque cuenta con billetes que son un auténtico tesoro. De no haber visitado esta tienda, jamás conocería que 3.000 pueblos de España, durante la Guerra Civil, contaban con billetes propios porque no había dinero. Seguimos con viajes en el tiempo y el dueño nos enseña un billete de la Segunda República, seguido de una peseta de Franco, del año 1938. Pero para Montaner, la mejor forma de conocer el mundo de la filatelia es con la literatura, y esto nos lo dice mientras nos muestra un libro con todos los billetes existentes durante la Guerra Civil».

«Este es un negocio de coleccionistas que no sigue modas»

«Luego, sobre el 1975, vino todo el 'boom', un 'boom' absurdo, ya que igual que llegó, se fue. Algo muy parecido a lo que ocurrió con los videoclubes». De todos los que éramos, quedan unas seis y tienen más de 30 años. Son las de siempre».

Según el dueño, «el valor que tiene el género o, más bien, la falta de género para los coleccionistas es el mayor problema». Cada vez el cliente «se vuelve más selectivo». Montaner, ante el tipo de clientes que frecuenta su tienda, cuenta que «los gustos han cambiado, pero sin seguir una lógica, porque este es un negocio de coleccionistas que no sigue modas». Y eso mismo es lo que lo hace especial, el ritmo que marca el mercado de sellos es impredicible, pero no hay que dejarlo de lado ni apartarlo, pues son toda una seña histórica.