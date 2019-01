El nuevo baile con el que arrancará 'El Hormiguero' Pablo Motos ha publicado en Instagram la nueva coreografia con la que iniciará el programa a partir de la semana que viene LAS PROVINCIAS Valencia Sábado, 19 enero 2019, 13:57

'El Hormiguero' está en plena racha y tiene hasta nuevo baile para empezar cada emisión. El espacio de entretenimiento empezará el lunes en su hora habitual (a las 21.45h) pero de una nueva y movida manera, con una coreografía del conocido tema 'Don't stop 'til you get enough' de Michael Jackson.

EL propio Pablo Motos ha compartido lo que será su próxima entradilla de inicio en su cuenta de Instagram, en la que ha compartido uno de los ensayos del nuevo baile que verán los espectadores del programa a partir de la semana que viene. «¡Da un subidón que te alegra la vida!» escribía el conductor televisivo en su post, en el que añadía este video:

El programa arrancará así una semana en la que tendrá invitados como Silvia Abril y Ana Morgade, que acudirán a presentar la comedia 'Bajo el mismo techo'. El martes serán Javier Cámara y María Pujalte quienes expongan su nueva serie de TNT, 'Vota Juan'; Santi Rodríguez contará detalles sobre su monólogo 'Infarto. ¡No vayas a la luz!' y Ana Guerra acudirá para hablar de su disco 'Reflexión'.