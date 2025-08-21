Los nombres de niña que podrían volver a ponerse de moda en los próximos años, según ChatGPT Matilde, Aurelia y Clara son algunos de los resultados

Florencia Goycoolea Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 00:20 Comenta Compartir

Hay nombres que suenan como canciones antiguas, que de pronto saltan como recuerdos y no se pueden sacar de la cabeza. Son aquellos de las abuelas, tías y mujeres que dejaron huella en distintas generaciones dentro de las familias. Pero que ahora, poco a poco están renaciendo con una belleza renovada y una elegancia que el tiempo no logró borrar.

Hoy en día, lo clásico se reinventa y lo vintage marca tendencia alrededor del mundo entero. Al igual que la múscia, la moda y la cultura, los nombres femeninos del pasado están regresando con más fuerza que nunca. Se trata de revocar el pasado de forma simbólica.

Un programa de inteligencia artificial (ChatGPT) creó una lista con los nombres de mujer que podrían volver a ponerse de moda en los próximos años:

El nombre que sitúa en primer lugar es Matilde. Con origen germánico, significa 'fuerte en la batalla', guardando una fuerza sileciosa en su raíz. Fue muy usado en Europa y en el mundo hispano en las décadas de 1950 y 1960. Hoy, el nombre vuelve con un aire sofisticado y una historia de nobleza.

Los demás resultados fueron:

Aurelia: De origen latino, significa 'dorada' o 'resplandeciente'. Brilla sin hacer ruido, con una musicalidad elegante y cálida. Combina lo etéreo con lo poderoso, perfecto para quienes buscan algo femenino, poético y con luz propia.

Clara: Significa 'luminosa' o 'brillante' y refleja exactamente por qué ha sobrevivido tantas generaciones. Tiene una limpieza sonora y visual que encanta: es breve y directa, pero no cargada de simbolismo. Al mismo tiempo, transmite transparencia, inteligencia y calma.

Carmen: Fue un verdadero ícono dentro del mundo hispano. Asociado a la fuerza femenina, la pasión y la cultura, este nombre fue omnipresente durante gran parte del siglo XX. Pero ahora, vuelve con un homenaje elegante a sus raíces. Es clásico, poderoso, versátil e intenso.

Teresa: Con una dimensión espiritual gracias a grandes figuras relacionadas a la religión como Santa Teresa de Ávila o Teresa de Calcuta. Pero más allá de la fe, es un nombre con ternura, serenidad y una belleza simple.

Temas

Inteligencia artificial