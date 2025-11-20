Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Recién nacido en 2024 Carlos Luján

Los nombres más elegidos para los recién nacidos en la Comunitat Valenciana

Mateo y Sofía son los nombres preferidos para los valencianos, seguidos de Martín y Lucía

Jaime Vázquez García

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:02

¿Cuáles son los nombres de recién nacidos más populares en la Comunitat Valenciana? Esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado cuáles han sido los más elegidos por los valencianos el pasado 2024.

En la Comunitat Valenciana, los nombres para recien nacidos como Mateo y Sofía se mantuvieron como las opciones más elegidas por los padres para sus recién nacidos durante 2023, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, 389 niños fueron bautizados como Mateo, mientras que 411 niñas recibieron el nombre de Sofía.

Tras ellos, los nombres masculinos más frecuentes fueron Martín (328) y Leo (318).Por su parte, entre las niñas, Lucía (277) se situó en segundo lugar, seguida por Vega (274), que subió posiciones con respecto a años anteriores, de la quinta posición a la tercera.

En 2024 nacieron 318.005 bebés, la cifra más baja registrada hasta el momento. Esto representa un descenso del 0,8% respecto al año anterior. Además, por primera vez, la esperanza de vida ha superado los 84 años. Estos datos proceden del Movimiento Natural de la Población, que recoge la información sobre nacimientos, matrimonios y fallecimientos del último año.

Los nombres de bebés más elegidos por los valencianos:

En el total nacional de personas con un mismo nombre, en hombres Antonio sigue triunfando con el 29,107 por 1.000, seguido de Manuel con 25,8 por 1.000 y Jose con 24,2 por 1.000. En mujeres, el número uno es María Carmen (28,8), María (24,8) y Carmen (15,7). Pero, aunque son los más populares en este momento en España, ya no se encuentran entre los más elegidos para los bebés y su liderazgo está comprometido a futuro.

Los expertos señalan que esta tendencia responde a según las modas, las series, los famosos o las redes sociales, lo que está claro es que los padres valencianos continúan prefiriendo nombres breves, fáciles de pronunciar y que se puedan pronunciar de manera internacional por la tendencia de salir al extranjero, además buscando mantener un equilibrio entre tradición y modernidad.

Comprueba cuánta gente se llama como tú

Puedes comprobar quién se llama como tú en la tabla interativa con los datos del INE:

