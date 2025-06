Noches de hotel, cenas y vales regalo: el gran sorteo del Centro Comercial Arena en el 2º aniversario de su Club Xperience

Suplementos Martes, 17 de junio 2025, 01:18 Compartir

El Centro Comercial Arena celebra el 2º aniversario de su Club Xperience y, para celebrarlo, ha organizado el sorteo más grande realizado hasta la fecha. El centro ha visto crecer a su alrededor al barrio de Orriols y en las que ha dinamizado el crecimiento de establecimientos y negocios de todo tipo.

Arena ha sido testigo del avance de la ciudad de Valencia, y ahora ha querido agradecer a los valencianos el gran recibimiento que siempre le han brindado. Dieciséis premios para dieciséis ganadores de entre los socios del Club Xperience, al que puedes unirte de forma gratis y sencilla. La membresía dispone de multitud de ofertas y acceso a eventos exclusivos que se celebran constantemente en Arena.

Con el segundo aniversario del club, los dieciséis premios que están por llegar suponen un beneficio añadido para todas las personas asociadas. Te los contamos.

Dieciséis premios exclusivos para dieciséis ganadores

Noches de hotel, menús en diferentes restaurantes, tarjetas regalo en tiendas, lotes de productos… Los premios a sortear son perfectos para el disfrute en familia y en pareja, así como para aliviar algunos gastos habituales del día a día.

Uno de los premios por el que ya se han apuntado muchas personas al sorteo es una estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en uno de los hoteles de la cadena Eurostars Hotels Company. La estancia deberá canjearse antes del 31 de diciembre de 2025. Esta cadena está íntimamente ligada al lujo y la sofisticación, muy presentes en sus instalaciones y en el esmero de cada detalle en sus habitaciones.

El centro también sortea un vale regalo para un par de gafas Hawkers a elegir por el cliente de entre todos los modelos de la colección Made in Spain, caracterizada por su elevada resistencia y ligereza, y también por su estética moderna que, además, es respetuosa con el medio ambiente.

También se sortearán la friolera de cinco tarjetas regalo por valor de 100 euros cada una. Este premio puede canjearse en cualquier tienda o restaurante del centro.

Para quienes tengan hijos, en el sorteo también entra un lote de productos para niños de Libroideas, compuesto por el termo para líquidos 'My family are all star', el cuaderno para colorear 'Mitologías', el libro 'Cuando despierten las flores', de Andrea Longarela, la novela histórica de Javier Alandes aclamada por la crítica, 'El rey de bronce'; y la bolsa de shopping de Lilo y Stitch Guitar.

El centro también sortea una tarjeta regalo por valor de 50 euros para gastar en Herbolario Navarro, donde podrás encontrar productos y marcas de alimentación natural, cosmética natural y dietética de la mejor calidad.

Perfumarte, la franquicia de perfumes más rentable, también ha querido formar parte del exclusivo sorteo de Centro Comercial Arena. En el sorteo entra un perfume de 50 mililitros, un mikado de 100 mililitros de hogar, una cerámica perfumada, un aromatizador textil y una vela perfumada.

Los amantes de las manualidades y la papelería también están de suerte, porque el centro sortea también un vale regalo de 50 euros para gastar en Abacus. Lo mismo para aquellos que necesiten unas gafas, ya sean graduadas o de sol, porque se sortea otro vale de 50 euros para gastar en Multiópticas. Y quien necesite recambios de su ropa de trabajo, podrá optar en el sorteo a otro vale de 50 euros para Worket, la tienda online de ropa de trabajo de la mayor calidad.

Los más golosos también tendrán su espacio en el sorteo, porque Arena incluye una invitación doble para cenar en The Black Turtle con un menú especial compuesto por un entrante a compartir, dos principales, dos bebidas y un postre a compartir. Está disponible en cenas de domingo a jueves. Por su parte, Kentucky Fried Chicken también sortea un menú para dos personas, a elegir entre diez deliciosas tiras o seis piezas de pollo, con dos raciones de patatas fritas y dos bebidas.

Por último, y para mayor disfrute de los más pequeños, Arena sortea una tarjeta regalo de una hora para disfrutar del Kids Garage, el centro de ocio de alquiler de mini coches eléctricos para niños. Se podrá disfrutar de lunes a viernes en horario de apertura.

Las ventajas del Club Xperience

Pertenecer al Club Xperience no solo te da derecho a participar en el exclusivo sorteo del aniversario de Arena. Hay mucho más. Puedes hacerte socio en un minuto, y el listado de ventajas es interminable.

Para empezar, tendrás acceso a descuentos exclusivos de las tiendas de Arena tan solo accesibles para socios. Por ejemplo, ahora mismo los miembros del Club Xperience tienen un 50% de descuento en Hawker, un 15% de descuento en Perfumarte o un 15% en Hotelius Club.

También podrás participar en multitud de sorteos y acudir a eventos exclusivos. Por ejemplo, el pasado mayo, por el Día de la Madre, se sortearon descuentos exclusivos en Singularu, Abacus, Hawkers y The Black Turtle. La lista de obsequios para premiar tu fidelidad es larguísima.

Además, también están los Servicios Xperience, un listado de ventajas de las que te puedes beneficiar, como el empaquetado de regalos en el punto de información del centro, prensa y revistas gratuitas para que puedas disfrutar de la actualidad en las zonas de descanso y cafeterías del recinto, préstamo de libros de Libro Ideas, un servicio para bebés con artículos de primera necesidad para que papás y mamás puedan hacer uso de él, obsequios para que los peques se entretengan mientras los padres hacen sus compras y un servicio de escáner y fotocopiadora de documentos a disposición de cualquier socio.

Y por último, en cada novedad que lanza el Centro Comercial Arena, podrás aprovecharte de ventajas antes que nadie. Por ejemplo, con la novedad de abrir los domingos, los miembros del Club recibieron tres horas gratuitas de parking cada domingo. Hazte socio ya y aprovecha todas estas ventajas.