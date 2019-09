La Noche Violeta: horario y mapa de las concentraciones en Valencia y el resto de España Mapa de concentraciones en España por la Noche Violeta. / Emergencia Feminista. La Plataforma Feminista de Alicante ha impulsado una gran movilización en centenares de ciudades y municipios de España este viernes 20 de septiembre bajo el lema de 'Emergencia Feminista' EUROPA PRESS VALENCIA Viernes, 20 septiembre 2019, 14:40

La Plataforma Feminista de Alicante ha impulsado una gran movilización en centenares de ciudades y municipios de España con el objetivo de visibilizar «la emergencia feminista» este viernes, 20 de septiembre, que se convertirá en «la noche violeta». Por el momento, hay convocadas manifestaciones en todas las capitales de provincia y en varias localidades españolas, a las que se sumarán distintos colectivos.

En Madrid la manifestación está convocada a las 20.30 horas en la puerta del Sol; en Barcelona, a las 20.00 horas en la plaza de la Universidad; en Valencia, a las 20.00 horas en la Plaça Mare de Deu; en Bilbao, a las 20.30 en la Plaza del Ayuntamiento; y en Sevilla, a las 19.00 en el Palacio de San Telmo.

Aquí puedes ver el mapa de las concentraciones y manifestaciones convocadas en toda España en la Noche Violeta.

En la provincia de Valencia se han sumado localidades como Paterna, Manises, Alboraya, Torrent, Xirivella, Lliria, l'Eliana, Rafelbunyol, El Puig, Ribarroja, Rocafort, Godella, Albal, Cullera, Gandia, Oliva, Alzira, Pobla Llarga, Manuel, Alberic, llosa de Ranes, Gabarda, Sumarcàrcer, l'Alcúdia de Crepins, Fuente la Higuera, Canals, Buñol, Requena, Olocau...

En la provincia de Alicante también se suman a la Noche Violeta localidades como Pego, Pedreguer, Jávea, Dénia, Gata de Gorgos, Benissa, Benitatxell, Alfaz del Pi, Benidorm, Alicante, Ibi, San Vicente del Raspeig, Elda, Sax, Villena, Biar, Novelda, Aspe, Crevillente, Guardamar del Segura, Callosa, Orihuela, Almoradí, Torrevieja...

En la provincia de Castellón: Vall d'Uxó, Segorbe, Moncofar, Castellón, Adsaneta...

El pasado 6 de agosto, la Plataforma Feminista de Alicante declaró la «emergencia feminista« ante la »barbarie« que reflejan los datos. »El verano de 2019 nos ha dejado los peores datos en violencia de género de la década. En el mes de julio, una mujer ha sido asesinada cada dos días, un menor fue asesinado y otro herido de gravedad. La violencia sexual en los meses de julio y agosto ha aumentado un 50%. Las noticias se han llenado de asesinatos, violaciones, manadas, pederastia, acoso barbarie, así lo hemos denominado«, han denunciado.

42 asesinadas en España en 2019 y 1.017 desde 2003

Precisamente, en lo que va de semana han sido asesinadas dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas, con lo que el número de víctimas mortales por violencia de género se ha elevado a 42. Aunque no forma parte del recuento oficial, en uno de estos dos crímenes machistas el asesino también acabó con la vida de la hermana y la madre de su exmujer. En cualquier caso, de acuerdo a estas cifras, las asesinadas ascienden a 1.017 desde 2003, año en que comenzaron a realizarse las estadísticas oficiales.

Para la Plataforma, se trata de una cuestión de «vida o muerte» ante la que el feminismo «de nuevo demuestra su fuerza, su capacidad y compromiso». «Estamos defendiendo el derecho a una vida libre de violencia machista», han sostenido.

Desde la plataforma convocante, han difundido un vídeo en el que relatan 20 motivos por los que declarar la 'emergencia feminista' de la mano de 20 mujeres de diferentes ámbitos. Entre estas mujeres está la cantante María Villalón; la presentadora Samanta Villar; o la abogada y presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

«Gritamos por todas las que ya no están», esgrimen. «O feminismo, o barbarie», recalca la escritora Pilar Aguilar. «Porque no vamos a permitir que se cuestione la existencia de la violencia de género, no podemos permitir que tengan ni espacio ni poder quienes quieren acabar con los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás», finalizan diciendo en el video.

Al 20S se han sumado también mujeres de Colombia, Argentina y Francia. En Madrid, se ha convocado por la mañana una rueda de prensa de varias organizaciones feministas para apoyar las convocatorias de la Plataforma Feminista de Alicante y para activar las peticiones realizadas a las instituciones y partidos. «Ni un paso atrás», inciden. Un total de 73 organizaciones se han sumado a la convocatoria de la concentración.

LOGROS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

Desde la Plataforma sostienen que se ha avanzado «mucho» en materia de igualdad, algo que achacan a los logros del movimiento feminista. «Nosotras no negamos que actualmente España cuente con una legislación que en papel tiene como propósito cumplir con el objetivo de alcanzar la igualdad de género, lo que negamos es que esas leyes estén funcionando, ¿Por qué no son válidas? Porque no se cumplen», han advertido.

Para la entidad promotora de la 'emergencia feminista', la preocupación porque la legislación «esté fallando» está en que «con ello se ponía en juego la vida de la mitad de la población». «La preocupación de que hay generaciones de mujeres a las que se les ha dicho que ya estaba todo conseguido, y que sin embargo en su día a día, en su vida, en su cuerpo siguen sufriendo la violencia machista más extrema, la misma que sufrían sus abuelas», han continuado.

«Por ello no podíamos esperar al 25N, no podíamos empezar el curso político, más con el contexto político actual, ni el curso académico como si nada hubiera pasado. Necesitamos respuestas, necesitamos compromiso, necesitamos soluciones», han zanjado.

LLAMAMIENTO DE LOS SINDICATOS

Sindicatos y organizaciones representativas de la sociedad civil también se han sumado a esta movilización e invitan a los ciudadanos a participar en las marchas. Así lo ha indicado en un comunicado la Cumbre Social Estatal, integrada por los sindicatos, UGT, CCOO, USO y más de cien organizaciones de la sociedad civil.

«La violencia machista se está convirtiendo en una lacra de nuestra sociedad. Cada año aumenta el número de asesinatos de mujeres, de sus hijos e hijas, violaciones, acoso, pederastia, agresiones en grupo, etc. La Cumbre Social respalda todas las actuaciones que se realicen contra la violencia de género, por lo que se ha sumado al Manifiesto de la Plataforma feminista de Alicante 'Declaramos el estado de emergencia', y apoya la jornada reivindicativa de actuaciones urgentes para acabar con estas actuaciones», subrayan.

También desde la Unión de Actores y Actrices han manifestado su apoyo a estos actos. «La Unión de Actores y Actrices se hace eco del estado de emergencia feminista para alzar la voz en contra de cualquier acción de violencia contra las mujeres en las concentraciones que se realizarán el 20 de septiembre en toda España», concluyen.