El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia

María Gardó Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 13:48

Un vídeo grabado en pleno centro de Valencia se ha vuelto viral esta semana. En las imágenes, publicadas por un transeúnte, se muestra una gran trifulca entre un grupo de turistas y vecinos de la capital del Turia.

El principio del conflicto no aparece, pero sí su desarrollo. Puede verse una fila de bicicletas y a una turista en una de ellas que pide al resto de sus acompañantes alejarse de un grupo de personas que les increpan. La tensión va creciendo por momentos y los insultos se cruzan. «¡Fuera, fuera¡», gritan los peatones reunidos en la calle Danzas. Mientras, los visitantes les increpan: «Fuck you».

Se debería explicar a los turistas, básicamente a los neerlandeses, que València es una ciudad donde el viandante tiene preferencia. Esto no es Rotterdam y puedes hacer lo que te rote. Aperciban a los touroperadores de ese país. 🇳🇱 pic.twitter.com/OPVvBCfRP7 — Paco Alonso 🍊👉🦋 (@pacolonso) October 20, 2025

Desde la asociación vecinal 'Veïnat en Perill d'Extinció' (Entrebarris) han difundido un comunicado en el que explican: «El incidente del domingo 19 de octubre se produjo en el marco de un acto festivo-reivindicativo después del desahucio de un local social que había servido de punto de encuentro y de centro de referencia cultural y vecinal. Los momentos de tensión se produjeron por la intransigencia de los turistas que querían atravesar en bici la calle donde se estaba celebrando el acto y no quisieron ni bajar de la bici ni reducir la velocidad en que circulaban. Ante esta intransigencia, el vecindario los gritó »Tourist Go Hombre«, y al escucharlo el grupo de turistas se puso agresivo y violento».

El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales y se ha llenado de comentarios a favor de un lado y de otro: «Se debería explicar a los turistas, básicamente a los neerlandeses, que València es una ciudad donde el viandante tiene preferencia. Esto no es Rotterdam y puedes hacer lo que te rote. Aperciban a los touroperadores de ese país», comenta un usuario de Twitter. A lo que otro contesta: «Un grupo de peatones no tiene derecho a ocupar toda la calzada, impidiendo el paso». Otros añaden: «Como nos carguemos el turismo, a coger arroz».

