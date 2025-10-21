Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: la Comisión de Patrimonio da su visto bueno
Un grupo de turistas en bicicleta por la plaza del Mercado frente a la Lonja. I. Marsilla

El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia

El incidente se produjo el pasado domingo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 13:48

Comenta

Un vídeo grabado en pleno centro de Valencia se ha vuelto viral esta semana. En las imágenes, publicadas por un transeúnte, se muestra una gran trifulca entre un grupo de turistas y vecinos de la capital del Turia.

El principio del conflicto no aparece, pero sí su desarrollo. Puede verse una fila de bicicletas y a una turista en una de ellas que pide al resto de sus acompañantes alejarse de un grupo de personas que les increpan. La tensión va creciendo por momentos y los insultos se cruzan. «¡Fuera, fuera¡», gritan los peatones reunidos en la calle Danzas. Mientras, los visitantes les increpan: «Fuck you».

Desde la asociación vecinal 'Veïnat en Perill d'Extinció' (Entrebarris) han difundido un comunicado en el que explican: «El incidente del domingo 19 de octubre se produjo en el marco de un acto festivo-reivindicativo después del desahucio de un local social que había servido de punto de encuentro y de centro de referencia cultural y vecinal. Los momentos de tensión se produjeron por la intransigencia de los turistas que querían atravesar en bici la calle donde se estaba celebrando el acto y no quisieron ni bajar de la bici ni reducir la velocidad en que circulaban. Ante esta intransigencia, el vecindario los gritó »Tourist Go Hombre«, y al escucharlo el grupo de turistas se puso agresivo y violento».

El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales y se ha llenado de comentarios a favor de un lado y de otro: «Se debería explicar a los turistas, básicamente a los neerlandeses, que València es una ciudad donde el viandante tiene preferencia. Esto no es Rotterdam y puedes hacer lo que te rote. Aperciban a los touroperadores de ese país», comenta un usuario de Twitter. A lo que otro contesta: «Un grupo de peatones no tiene derecho a ocupar toda la calzada, impidiendo el paso». Otros añaden: «Como nos carguemos el turismo, a coger arroz».

.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  4. 4

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  5. 5 Las apps y servicios afectados por la caída de Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia

El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia