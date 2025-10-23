Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El experto en psicología positiva Víctor Küppers. Igor Aizpuru.

Víctor Küppers, experto en psicología positiva: «Admiramos las cualidades equivocadas, la inteligencia no supone ningún esfuerzo»

Defiende que la clave del valor humano reside en la actitud y el interés por ser mejor

Mar Georga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:56

El doctor en Humanidades Víctor Küppers nos invita a reflexionar sobre los valores humanos. Sugiere que le demos una mayor importancia a las cualidades que de verdad tienen mérito porque son fruto de la voluntad, y que no nos fijemos tanto en las características que solo dependen de la suerte genética.

La diferencia entre talento innato y esfuerzo personal

«¿Admirarías a alguien por ser alto? ¿O por tener unas orejas pequeñas?», pregunta. Si la respuesta es no, ¿por qué superponemos factores como la inteligencia por encima de la bondad? El coeficiente intelectual depende de la lotería genética, pero la bondad parte de un esfuerzo diario.

En la sociedad actual, los títulos académicos, las posesiones materiales o las jerarquías laborales parecen ser las cualidades más importantes en las personas. «Cuando en realidad es algo que no depende de nosotros, sino que es una lotería genética que no requiere de ningún esfuerzo deliberado», señala el escritor y profesor Víctor Küppers.

La actitud: el verdadero motor del éxito, según Víctor Küppers

Es por ello que el conferencista sugiere que, en vez de admirar la inteligencia innata, aplaudamos la bondad. Así como los actos que realiza un individuo con esos recursos genéticos que ha obtenido. Porque la amabilidad «supone un esfuerzo». La escucha activa, la empatía, el deseo de ayudar a los demás... Son principios que corresponden a un acto consciente que se trabaja día a día.

Por último, el experto en psicología positiva explica que el valor personal auténtico se basa en tres pilares: conocimientos, habilidades y, sobre todo, actitud. Propone una fórmula sencilla: sumar lo que sabemos y multiplicarlo por la perspectiva personal de cómo afrontamos la vida. Una actitud positiva y dispuesta a aprender puede superar con creces al talento genético sin motivación.

