Urgente Números premiados de La Primitiva de este sábado 6 de diciembre
BALIZA V16 SEÑALIZACION TRAFICO. JOSE RAMON LADRA/Colpisa

Estos son los vehículos exentos de llevar la baliza V16 a partir de 2026

A partir del 1 de enero, los triángulos de emergencia dejarán de ser el sistema válido de señalización para vehículos inmovilizados

Mar Georga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:35

Comenta

La baliza V16 sustituirá, a partir del 1 de enero de 2026, a los triángulos de emergencias como mecanismo de señalización de vehículos inmovilizados.

Este dispositivo combina luz física con conectividad digital, dado que incorpora un sistema de geolocalización (GPS) y una tarjeta SIM integrada. Al activarse, envía la posición exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Estos son todos los vehículos exentos de llevar la baliza V16 a partir de 2026

El objetivo de este cambio, según la DGT, es combinar «visibilidad física y visibilidad digital». Gracias a su conexión, los paneles de carretera y los navegadores pueden advertir en tiempo real de la presencia de un vehículo detenido, aumentando la anticipación de otros conductores.

No obstante, no todos los vehículos estarán obligados a llevarla. Todos los turismos, furgonetas, camiones, vehículos de empresa, flotas profesionales, autobuses y remolques no especiales matriculados en España estarán sujetos a su uso.

Mientras que las motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales, como maquinaria agrícola o de obras, quedan exentos de la obligación, debido a que por su estructura o tamaño no permiten una instalación segura del dispositivo.

