El único vino que le gusta a Rosalía es francés y vale 14 euros: «Me lo recomendó Pharrell Williams» Entre los vinos favoritos de los famosos no siempre se encuentran los más caros de la carta: la cantante es un ejemplo de ello

Mar Georga Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:45 | Actualizado 02:13h.

La elección de un buen vino no solo se basa en su precio. Existen multitud de opciones de gran calidad y a precios asequibles: España es un buen ejemplo de esto. Basta con visitar cualquier tienda que venda este producto vinícola para darse cuenta de ello. Entre ellos se encuentra la cadena de distribución Mercadona, que no deja de sorprender a los extranjeros, quienes no terminan de asimilar que en el país ibérico se ofrezcan tan buenas opciones a precios tan asequibles, por menos de 15 euros.

A la hora de descubrir nuevos vinos, es común dejarse guiar por expertos, o por quienes son asiduos de esta bebida fermentada. Eso es precisamente lo que hace Rosalía. La artista catalana ha revelado durante una transmisión en vivo en su Instagram que su vino favorito es de origen francés, producido en la región vinícola de AOC Sancerre. «Me lo enseñó Pharrell Williams, que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino que se llama Sancerre y que está buenísimo», explica la artista.

El Maestro Sumiller Ian Cauble describía de esta manera a este vino en una entrevista para la revista 'Forbes': «El Sancerre, cuando está bien elaborado, es la expresión más pura del Sauvignon Blanc en el mundo; lo que le distingue es la tensión afilada entre su corazón cítrico vibrante, su acidez eléctrica y su intensa mineralidad». Se trata de un vino blanco que puede encontrarse en grandes superficies y supermercados, a un precio de entre los 14 y los 30 euros -dependiendo de la añada-.

