Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cantante Rosalía, en una imagen de archivo. Europa Press

El único vino que le gusta a Rosalía es francés y vale 14 euros: «Me lo recomendó Pharrell Williams»

Entre los vinos favoritos de los famosos no siempre se encuentran los más caros de la carta: la cantante es un ejemplo de ello

Mar Georga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:45

La elección de un buen vino no solo se basa en su precio. Existen multitud de opciones de gran calidad y a precios asequibles: España es un buen ejemplo de esto. Basta con visitar cualquier tienda que venda este producto vinícola para darse cuenta de ello. Entre ellos se encuentra la cadena de distribución Mercadona, que no deja de sorprender a los extranjeros, quienes no terminan de asimilar que en el país ibérico se ofrezcan tan buenas opciones a precios tan asequibles, por menos de 15 euros.

Noticias relacionadas

La bodega de Moixent puso en el mercado La Pebrella de Ferrero i Senís, vino de calidad de las variedades arcos y forcallá

La bodega de Moixent puso en el mercado La Pebrella de Ferrero i Senís, vino de calidad de las variedades arcos y forcallá

La XII Mostra de Vins Terres dels Alforins homenajea a Paco Calatayud

La XII Mostra de Vins Terres dels Alforins homenajea a Paco Calatayud

A la hora de descubrir nuevos vinos, es común dejarse guiar por expertos, o por quienes son asiduos de esta bebida fermentada. Eso es precisamente lo que hace Rosalía. La artista catalana ha revelado durante una transmisión en vivo en su Instagram que su vino favorito es de origen francés, producido en la región vinícola de AOC Sancerre. «Me lo enseñó Pharrell Williams, que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino que se llama Sancerre y que está buenísimo», explica la artista.

El Maestro Sumiller Ian Cauble describía de esta manera a este vino en una entrevista para la revista 'Forbes': «El Sancerre, cuando está bien elaborado, es la expresión más pura del Sauvignon Blanc en el mundo; lo que le distingue es la tensión afilada entre su corazón cítrico vibrante, su acidez eléctrica y su intensa mineralidad». Se trata de un vino blanco que puede encontrarse en grandes superficies y supermercados, a un precio de entre los 14 y los 30 euros -dependiendo de la añada-.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  4. 4

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  5. 5

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  6. 6 Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
  7. 7 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  8. 8

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada
  9. 9 A prisión el incendiario de Orriols tras quebrantar cinco veces el alejamiento
  10. 10

    TVE arremete contra À Punt y le acusa de ocultar información de interés público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El único vino que le gusta a Rosalía es francés y vale 14 euros: «Me lo recomendó Pharrell Williams»

El único vino que le gusta a Rosalía es francés y vale 14 euros: «Me lo recomendó Pharrell Williams»