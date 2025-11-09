Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Resultados del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre: primer premio, segundo, tercero, terminaciones y aproximaciones
Seguidores del equipo T1 celebran la victoria en Chengdú.

Ver 15 fotos
Seguidores del equipo T1 celebran la victoria en Chengdú. AFP

La gran final de LoL (Worlds 2025) ya tiene ganador

El equipo T1 League of Legends se ha coronado campeón tras vencer a KT Rolster

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

La gran final de LoL 2025 ya tiene ganador. El equipo T1 League of Legends se ha coronado campeón tras vencer a KT Rolster este domingo 9 de noviembre en la final del World Championship (Worlds) de League of Legends, el evento más prestigioso de los e-sports. Con esta victoria T1LoL consigue su sexto campeonato del mundo.

Grandes favoritos al título, los jugadores del T1 han remontado un 1-2 en contra para imponerse finalmente por 3-2 a sus rivales del KT Rolster, que se habían clasificado para la final de manera inesperada.

Los campeones, el equipo T1, se llevan 1.000.000 USD (un millón de dólares) y los segundos. Por su parte, KT Rolster, recibirán 800.000 USD. Además, se ha convertido en el primer equipo en toda la historia de los e-sports de League of Legends en disputar cuatro finales consecutivas.

La gran fiesta de los Worlds 2025 se ha celebrado en la localidad china de Chengdú y ha sido seguida a través de Twitch y Youtube por millones de seguidores de todo el mundo.

La cuenta oficial de 'X' de T1 ha celebrado la victoria conn un mensaje a sus seguidores: «Nos hemos embarcado en una aventura llena de retos y aventuras, con el objetivo de alcanzar un récord jamás logrado, y finalmente lo hemos conseguido. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en este viaje y seguiremos intentando batir nuevos récords. Tras tres victorias consecutivas, culminamos nuestra trayectoria en la cima, convirtiéndonos en el primer equipo del Campeonato Mundial en alcanzar el V6. Siempre perseguimos nuestros sueños y, finalmente, lo logramos. Gracias a todos por el apoyo constante al equipo. Seguimos adelante, construyendo nuestro legado.»

La final de LoL 2025 ha estado marcada por una feroz competencia entre los equipos T1 y KT Rolster, lo que ya muchos han catalogado como la «Telecom War» en referencia a la lucha entre las telecos de Corea del Sur, de donde son los dos finalistas y que les dan nombre.

T1LoL está capitaneado por Faker (29 años), el jugador más valioso y legendario de los e-sports, una superestrella multimillonaria en Corea del Sur, donde ha sido calificado de «tesoro nacional».

Lee Sang-hyeok Faker ha vuelto a brillar ante las 18.000 personas que han llenado el Dong'an Lake Sports Park, aunque el mejor jugador de la final ha sido su compañero Lee Min-hyeong Gumayusi.

T1 y KT Rolster son eternos rivales que llevan más de doce años enfrentados, con un claro ganador por parte de T1, con un total de 29 enfrentamientos, donde T1 ha logrado 23 victorias, mientras que KT Rolster ha conseguido vencer en seis ocasiones.

lasprovincias La gran final de LoL (Worlds 2025) ya tiene ganador