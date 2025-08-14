Una turista americana pasea por Valencia y alucina con lo que ve: «¿Me estás tomando el pelo?» La joven destaca las maravillas de ciudad

J.Zarco Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 00:59

Valencia es una de las ciudades más agradables para vivir en todo el mundo. Su excelente clima, su gastronomía y las opciones de ocio que ofrece la convierten en un lugar cada vez más deseado y al que se traslada gente de todas partes del planeta.

Es el caso de Brittnee Dawley, una mujer americana de 31 años que se ha instalado en la capital del Turia y se ha enamorado de ella. Así lo ha manifestado en un vídeo que ha subido a TikTok y que se ha hecho viral: «Valencia es la ciudad más infravalorada del mundo. Es increíble lo maravilloso que es», escribe en la descripción de la publicación.

La turista pasea por la plaza del Ayuntamiento y describe su experiencia: «Me trasladé a España hace dos meses y cada vez que paseo por estas calles veo lo increíble que son. ¿Me estás tomando el pelo?», señala mientras muestra graba diversos edificios como el Palacio de Comunicaciones o la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento.

No solo ha publicado este vídeo de la ciudad, sino muchos otros en los que pasea por las calles y por ejemplo prueba algunos dulces típicos. Asegura que tiene 31 años y su objetivo es aprender español. Vendió todo lo que tenía en propiedad: su casa, su coche y su negocio.

«Ahora, puedo pasar mis fines de semana en la playa mientras mi sistema nervioso por fin se calma», señala en una de sus publicaciones en redes sociales desde el paseo de la playa de la Malvarrosa.