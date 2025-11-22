Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer utiliza Netflix en su tablet. Fotolia

El truco de un profesor para aprender inglés viendo películas: «Tu escucha nunca mejorará si sigues cometiendo este error»

El experto asegura que su método consigue transformar las películas y series en una clase de inglés

Mar Georga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:19

Comenta

El profesor de inglés Kale Anders ha compartido un valioso consejo para aprender inglés viendo películas y series. El experto explica que la mayoría de personas cometen un error crítico a la hora de utilizar este método para aprender un idioma. «Los subtítulos en español son tu peor enemigo», señala tajante en su publicación de Instagram.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Un método de tres pasos

El método de Kale Anders consta de tres pasos y es bastante sencillo. La clave reside en utilizar subtítulos dobles, en inglés y en español, para leer simultáneamente los textos. De este modo, se combina la lectura con la escucha y la comprensión textual, ayudando al cerebro a conectar el significado con la pronunciación real.

Noticias relacionadas

La palabra ancla: el truco definitivo para seguir adelante en la carrera a pie

La palabra ancla: el truco definitivo para seguir adelante en la carrera a pie

Leonardo DiCaprio revela su película favorita de Christopher Nolan... y no es Origen

Leonardo DiCaprio revela su película favorita de Christopher Nolan... y no es Origen

El truco de la nutricionista Júlia Farré para que la lechuga en bolsa se conserve más tiempo

El truco de la nutricionista Júlia Farré para que la lechuga en bolsa se conserve más tiempo

1. Primer paso. Descarga una extensión o aplicación que posibilite ver los subtítulos en dos idiomas a la vez. Para ello, se pueden consultar todas las opciones disponibles en Chrome Web Store, Google Store, Apple Store, etc.

2. Segundo paso. Activa los dos subtítulos, en inglés y en español, o el idioma que se desee.

3. Tercer paso. Reproduce la serie o película y lee mientras escuchas, prestando atención a cómo se dicen las frases y cómo se traducen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  4. 4 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  5. 5

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  6. 6

    La jueza estudia pedir una fotografía del exclusivo reservado del Ventorro donde comió Mazón con la periodista
  7. 7 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  8. 8 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  9. 9

    El deslinde del Saler pone fecha de caducidad al Parador del Ministerio
  10. 10

    La Interpol busca los frescos del ábside de los Santos Juanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El truco de un profesor para aprender inglés viendo películas: «Tu escucha nunca mejorará si sigues cometiendo este error»

El truco de un profesor para aprender inglés viendo películas: «Tu escucha nunca mejorará si sigues cometiendo este error»