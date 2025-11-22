El truco de un profesor para aprender inglés viendo películas: «Tu escucha nunca mejorará si sigues cometiendo este error» El experto asegura que su método consigue transformar las películas y series en una clase de inglés

Mar Georga Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:19

El profesor de inglés Kale Anders ha compartido un valioso consejo para aprender inglés viendo películas y series. El experto explica que la mayoría de personas cometen un error crítico a la hora de utilizar este método para aprender un idioma. «Los subtítulos en español son tu peor enemigo», señala tajante en su publicación de Instagram.

Un método de tres pasos

El método de Kale Anders consta de tres pasos y es bastante sencillo. La clave reside en utilizar subtítulos dobles, en inglés y en español, para leer simultáneamente los textos. De este modo, se combina la lectura con la escucha y la comprensión textual, ayudando al cerebro a conectar el significado con la pronunciación real.

1. Primer paso. Descarga una extensión o aplicación que posibilite ver los subtítulos en dos idiomas a la vez. Para ello, se pueden consultar todas las opciones disponibles en Chrome Web Store, Google Store, Apple Store, etc.

2. Segundo paso. Activa los dos subtítulos, en inglés y en español, o el idioma que se desee.

3. Tercer paso. Reproduce la serie o película y lee mientras escuchas, prestando atención a cómo se dicen las frases y cómo se traducen.