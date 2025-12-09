Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El chef Dani García en un fotomontaje con una imagen de mayonesa. LP

El truco del chef Dani García para lograr una mayonesa perfecta: «Es tan sencillo como añadir un poquito para estabilizar la emulsión»

Con tres Estrellas Michelín a sus espaldas, el experto revela el secreto para conseguir una mayonesa deliciosa y en su punto

Mar Georga

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

La mayonesa es una salsa muy fácil de combinar. Desde tortillas hasta verduras, es uno de los alimentos más consumidos en los hogares españoles. Y aunque su elaboración es muy sencilla, en ocasiones ocurre que la mayonesa se corta y toca empezar de cero. ¿Cuál es el problema?

Para el chef Dani García, colaborador de 'Masterchef' y poseedor de tres Estrellas Michelín, la clave para lograr una mayonesa perfecta reside en controlar la temperatura, el aceite y la acidez. A través de sus redes sociales, el experto presenta tres sencillos pasos para conseguir una mayonesa deliciosa y en su punto perfecto.

Los tres consejos del chef Dani García para elaborar la mayonesa perfecta

1. La temperatura de los huevos. Según explica Dani García, si preparamos la salsa inmediatamente después de haber sacado los huevos de la nevera es más probable que se corte. Lo recomendable es que estén a temperatura ambiente, para que así la emulsión con el aceite no falle.

2. La cantidad de aceite necesaria. Las porciones importan. El cocinero aconseja que se añada un 80% de aceite y un 20% de huevos a la mezcla, aproximadamente. De este modo, la mayonesa logrará adoptar una consistencia perfecta.

3. El truco del chef Dani García. El tercer consejo no es otro que el secreto que utiliza el experto, tanto en sus restaurantes como en su cocina personal. Con apenas un chorrito de vinagre, tal y como señala, se evita que la mayonesa se corte, ya que la acidez del vinagre ayuda a estabilizar la emulsión.

