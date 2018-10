La tierna carta al Ratoncito Pérez de un niño al que se le cayó el diente y lo perdió Facebook El pequeño dibujó un plano de su casa para indicar dónde estaba la pieza, que se le resbaló por el desagüe LAS PROVINCIAS Domingo, 7 octubre 2018, 19:48

A Santino se le cayó uno de sus dientes y lo perdió por el desagüe del lavabo después de querer limpiarlo bien. Así lo cuenta él mismo en la tierna carta que manda al Ratoncito Pérez y que ya se ha vuelto viral.

En ella, el pequeño explica qué es lo que le pasó y, además, le hace una petición muy especial.

«Querido ratón Pérez. Ayer se me cayó otro diente y por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue al drenaje», comienza escribiendo para después reclamar ayuda: «¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encuentras ¿me dejarías algo de dinero? Gracias».

Además, y para que el Ratoncito Pérez no se pierda, Santino acompaña la carta con un plano de su casa, explicándole dónde se encuentra el diente no sin antes advertirle de que no entre en la habitación de su madre «por que le tiene mucho miedo a los ratones».