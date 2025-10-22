Sifu Shun, empresario: «En China hay escuelas de influencers. Allí ya es una profesión como cualquier otra» El creador de contenido ha comparado el sistema educativo español con el chino

Mar Georga Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:18 Comenta Compartir

Sifu Shun es un creador de contenido y empresario chino que se ha hecho viral en las redes sociales por sus consejos y análisis. Concretamente, en su entrevista en el podcast 'La Fórmula del Éxito', el empresario ha querido resaltar las principales diferencias que ha encontrado entre el sistema educativo español y el de china. «En España hay escuelas de fútbol, y en China hay escuelas de influencers», comienza explicando.

En China, según explica, los jóvenes sufren una gran presión, dado que el grado de competitividad es muy alto. En la selectividad, una diferencia de apenas unas décimas puede dejar a un estudiante detrás de otros miles de aspirantes, dejándolo sin opciones para ir a la universidad. A lo que se le suma que, en ocasiones, la recompensa no vale el esfuerzo.

«Hay niños que ven cómo está el panorama y piensan: voy a estudiar 5 años, 10 años en una carrera para luego cobrar mucho menos, para eso me hago influencer«, sostiene el creador de contenido. A lo que añade: »En China sobran los ingenieros y los científicos, hay mucho talento. Es por ello que ha surgido otro camino, el de hacerse influencer«.

El trabajo como creador de contenido o influencer ya se ha profesionalizado en el país chino, y con creces. Los jóvenes ya tienen a su disposición la posibilidad de estudiar dicha carrera, preparándose de este modo para las necesidades y demandas actuales. Porque, como explica Sifu Shun, «la economía de los creadores genera 250 billones de dólares al año, y va a seguir aumentando hasta alcanzar los 480 billones americanos«.