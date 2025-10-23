Sandra Moñino, nutricionista: «La fatiga crónica está muchas veces ocasionada por un desequilibrio en la alimentación» La experta analiza los síntomas de una enfermedad que afecta a 200.000 personas en España

Mar Georga Jueves, 23 de octubre 2025, 00:58

Según la Clínica Universidad de Navarra, el síndrome de la fatiga crónica -también denominado astenia crónica- se caracteriza por «la existencia de cansancio de más de seis meses de evolución y que produce una reducción mayor del 50% en la capacidad para realizar las labores habituales».

Su principal síntoma es el cansancio muy intenso que no mejora con el descanso. Respecto al resto de síntomas, estos varían en función del paciente, pero los más habituales son dolor de cabeza, dolor de garganta, debilidad y dolor muscular.

El síndrome de la fatiga crónica es analizado desde perspectivas multidisciplinares, y en ocasiones se relaciona con la genética o con los procesos mentales del cerebro. Por su parte, expertos como la nutricionista Sandra Moñino relacionan este cuadro clínico con la alimentación.

De esta manera lo ha hecho saber en una entrevista a la cadena de radio 'COPE': «La fatiga crónica está muchas veces ocasionada por un desequilibrio en nuestra alimentación. Yo siempre hablo de esa conexión intestino-cerebro, y es que lo que nosotros comemos interfiere en cómo nos encontramos a nivel emocional, a nivel cognitivo y también repercute en esa fatiga y esa energía que sentimos, sobre todo a primera hora de la mañana».

Es por ello que la experta recomienda un cambio en la dieta bajo la supervisión de un profesional con el objetivo de mejorar los síntomas de esta enfermedad. «Yo lo que le digo a mis pacientes es que una de las consecuencias de tener una inflamación crónica o tener un desequilibrio en nuestra microbiota es encontrarnos así», concluye la nutricionista Sandra Moñino.

A lo que añade: «Entonces, cuando mejoran su alimentación y empiezan a llevar buenos hábitos, se encuentran por las mañanas con esa sensación de energía que ya parecía que habían olvidado. Esa sensación que ya pensaban que era parte de ellos, el encontrarse como con esa fatiga por las mañanas, de no apetecerte levantarte de la cama».