Cuánto ganan los jugadores de LoL en la gran final de los Worlds 2025 T1 y KT Rolster luchan por el título y un premio de cinco millones de dólares en la final de Worlds de Lol 2025

Jaime Vázquez García Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:25

Con la gran final a la vuelta de la esquina entre T1 y KT Rolster, lo que muchos ya han catalogado como la 'Telecom War' en referencia a la lucha entre las 'telecos' de Corea del Sur que les dan nombre, los equipos no solo lucharán por la supremacía en el escenario de League of Legends, sino también por una considerable recompensa económica.

El premio que se llevará el campeón de los Worlds 2025 será uno de los mayores de la historia del torneo, volviendo a los años donde Riot Games repartió entre 4,5 y 6,5 millones de dólares entre los años 2016-2018, cifra que disminuyó a partir de 2019 a la mitad.

Pero en 2025, el premio acumulado será de 5 millones de dólares, más del doble de los 2,25 millones del año pasado.

¿Cómo se distribuye el premio?

Los finalistas, T1 y KT Rolster, serán los grandes beneficiarios del premio principal. Los campeones, se llevarán un 20% del total, es decir, 1.000.000 USD. Por su parte, el segundo, recibirá un 16%, lo que equivale a 800.000 USD.

En cuanto a los equipos europeos, Movistar KOI, el equipo español propiedad del famoso streamer Ibai Llanos y que cuenta con un entrenador español y cuatro jugadores españoles, ha hecho historia en este Mundial. Con el capitán Javier Prades Batalla (El Yoya), jugador nacido en Vila-real, KOI finalizó entre los 9º y 11º lugares, se llevará el 3,5% del total del premio, es decir, 175.000 USD. Otros equipos europeos, como G2 Esports, también han tenido un rendimiento sobresaliente, llevándose el 6% del premio, lo que representa 300.000 USD.

Por último, el último equipo clasificado, Invictus Gaming, que perdió en el primer partido del mundial contra el finalista T1 se queda con 1,5% del premio, lo que equivale a 75.000 USD.

El premio de 5 millones de dólares para los Worlds 2025 refleja el crecimiento continuo de la industria de los e-sports, que generó más de 2.100 millones de dólares en 2024, un aumento del 31.25% en comparación con el año anterior, lo que hace que premios de este calibre sean cada vez más comunes en los torneos más importantes, como los Worlds de LoL, consolidando a los e-sports como una de las principales formas de entretenimiento global.