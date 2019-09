La Policía desmonta el bulo de la 'pandilla de las luces apagadas' El bulo. Una pandilla latina - rumana, un juego de iniciación y mucho, muchísimo miedo. La Policía repite que no existe y pide eliminar los mensajes: «Ni ritas ni ritos» LP.ES Lunes, 9 septiembre 2019, 18:49

La Policía no se cansa de desmentirlo una y otra vez, pero es que el 'bulo de la pandilla de las luces apagadas' ha vuelto a circular por España, en este caso a través de un supuesto documento de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja. El mensaje que circula por las redes sociales habla de un 'juego de iniciación' que comienza cuando «alguien conduce de noche y ve un vehículo que no lleva las luces encendidas». La reacción natural es echar las ráfagas para avisar, pero el enigmático mensaje que circula (y que, repetimos, es falso), advierte con exclamaciones y mayúsculas de lo que no se debe hacer: «¡NO LE HAGA CAMBIO DE LUCES PARA AVISARLE QUE LAS SUYAS ESTÁN APAGADAS», parece decir a gritos.

⚠ Nos estáis volviendo a enviar este mensaje. Además de viejo es➡ FALSO..

Como diría tu madre.... "Ni ritos ni ritas"

El bulo menciona que el juego de iniciación es de una banda latina - rumana nada más y nada menos y explica el mecanismo del juego al que someten al iniciado por la pandilla y al incauto que le hace las largas. Todo un procedimiento muy elaborado que da pánico solo al leerlo. En el mismo mensaje se indica que la Policía «está en alerta porque, supuestamente, éste próximo fin de semana será un fin de semana de «Iniciación de esta Pandilla«». Repetimos, es todo falso. Y luego dan una serie de consejos de lo que no hay que hacer.

No existe el susodicho reto de la iniciación ni la famosa pandilla latino - rumana. «Nos estáis volviendo a enviar este mensaje. Además de viejo es➡ FALSO...» repite la Policía, que insiste en que no se deben difundir estos bulos. «Como diría tu madre.... «Ni ritos ni ritas». Elimina y no reenvíes. No contribuyas a difundir». Este es el texto íntegro del mensaje que la Policía ha vuelto a desmentir. Es un bulo. No es real.

«Agentes de la Policía y de la Guardia Civil que están trabajando en el programa 'DARE', nos han remitido el siguiente comunicado:

Si Ud. conduce de noche y ve un vehículo que no traiga las luces encendidas ¡NO LE HAGA CAMBIO DE LUCES PARA AVISARLE QUE LAS SUYAS ESTÁN APAGADAS!

Esto es un «JUEGO DE INICIACIÓN» de una Pandilla que se hace llamar «SANGRE» (banda latina - rumana ).

El juego consiste en lo siguiente:

Pandilla sangre

El nuevo aspirante a ser miembro de esta Pandilla, tiene que conducir su vehículo con las luces apagadas y el primer vehículo que le haga cambio de luces para avisarle que tienen las luces apagadas se convierte en «su objetivo».

El próximo paso es dar la vuelta y perseguir al vehículo que le hizo el cambio de luces para avisarle que las suyas estaban apagadas, y AGREDIR, SACAR DE LA CARRETERA INCLUSO MATAR A TODOS LOS OCUPANTES SI HAY RESISTENCIA, para poder ser aceptados en la Pandilla.

La Policía está en alerta porque, supuestamente, éste próximo fin de semana será un fin de semana de «Iniciación de esta Pandilla«; así es que se espera que los individuos que quieren pertenecer a esta Pandilla andarán circulando con las luces de sus vehículos apagadas buscando quien les avise de esa situación mediante un cambio de luces.

Por favor comunica esto a tus familiares y amigos para que procedan con mucha precaución.

NO LE HAGÁIS CAMBIO DE LUCES A NINGÚN VEHÍCULO QUE ESTÉ CIRCULANDO CON LAS LUCES APAGADAS Y LLAMA RÁPIDAMENTE A TRAFICO EN EL 062 O A EMERGENCIAS EN EL 112 PARA QUE PUEDAN SER DETENIDOS Y NO PONGAN EN PELIGRO A OTRAS PERSONAS.

RETRANSMITE ESTE MENSAJE A CUANTOS PUEDAS!!!

POR FAVOR TOMA TUS PREVISIONES Y NO TOMES EN CUENTA A AQUÉL QUE ESTÉ TRANSITANDO POR LA NOCHE CON LAS LUCES APAGADAS

MUCHA ATENCIÓN!

SI DE NOCHE TE TIRAN UN HUEVO CONTRA EL PARABRISAS:

MANTÉN LA CALMA Y ACELERA

¡NO USES EL LIMPIA PARABRISAS!

¡JAMÁS LE ECHES AGUA AL PARABRISAS!

ACELERA Y PIÉRDETE, QUE LOS LADRONES ESTÁN CERCA

EXPLICACIÓN: El huevo y el agua, al unirse, forman una sustancia viscosa como la leche, la cual te va a impedir ver por dónde vas, bloqueando tu visión como en un 90% y te verás forzado(a) a pararte en el camino y allí serás víctima del hampa. Esta es la última modalidad que han inventado los ladrones. Por favor, compártelo con tus familiares y amistades.»