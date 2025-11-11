Nuevo tráiler del LoL, nuevo campeón y las sedes para los eventos de 2026 Riot Games sorprende con sus novedades en la final de Worlds 2025

Jaime Vázquez García Martes, 11 de noviembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

Con la resaca de la épica final del pasado viernes donde el equipo T1, con Faker a la cabeza, se proclamó por sexta vez campeón del mundo de League of Legends, Riot Games sorprendió con noticias a la altura del gran evento.

Sedes Internacionales para 2026

En primer lugar la empresa ha revelado nuevos detalles sobre el calendario competitivo internacional de League of Legends para 2026, el anuncio incluye las ciudades anfitrionas y los formatos de torneo que marcarán la próxima temporada del competitivo global.

#Worlds2026 is coming to Allen, TX and New York City! 🇺🇸 pic.twitter.com/EEl6jrJQUC — LoL Esports (@lolesports) November 7, 2025

La sede para el Stand Tournament, programado del 16 al 22 de marzo, será en la Riot Games Arena de São Paulo, Brasil. El torneo tendrá dos grupos de doble eliminación y rondas finales a eliminación directa, con todas las partidas al mejor de cinco.

En mayo, el Mid-Season Invitational (MSI) regresará a Corea del Sur, esta vez en la ciudad de Daejeon. Once equipos competirán en un Play-In que clasificará a uno para la fase principal de doble eliminación.

El cierre de la temporada llegará con el World Championship 2026, que abrirá en Dallas, Texas, donde se disputarán los Play-Ins, la fase suiza, los cuartos y las semifinales. Y la gran final se trasladará a Nueva York.

Nuevo tráiler | Twilight's End

Riot acompañó los anuncios competitivos con el estreno de «Twilight's End», un nuevo corto cinematográfico desarrollado junto a Fortiche, el aclamado estudio francés detrás de Arcane. El corto tiene como protagonista a Xin Zhao y se centra en una decisión crucial vinculada con Zaahen y el Templo del Crepúsculo, que sirve como antesala para las mega producciones que Riot Games tiene para la nueva temporada de la serie Arcane.

Nuevo campeón | Zaahen

La gran novedad de Riot en el evento llegó con la presentación de Zaahen el Impertérrito, el nuevo campeón que se unirá a la Grieta del Invocador con una historia ligada a la mitología de Runaterra y vínculos con los Oscuros, evocando a figuras como Aatrox o Xin Zhao.

En este avance se pueden ver todas sus habilidades, su estilo de combate y cómo su poder crece a medida que la batalla se intensifica. Así luce el nuevo campeón en la Grieta del Invocador

Diseñado para dominar la línea superior, aunque capaz de adaptarse a la jungla, Zaahen ofrece un estilo de combate que evoluciona con cada enfrentamiento. Su pasiva, Florescencia de la guerra, aumenta su poder cuanto más se prolonga la pelea, e incluso puede permitirle revivir temporalmente. Su llegada está programada para el parche 25.23, el 19 de noviembre.

Temas

Videojuegos