Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
Marcos Llorente, con sus gafas amarillas, durante su gira de entrevistas. ABC

Una neurobióloga carga contra Marcos Llorente por sus gafas amarillas y el futbolista responde: «No obligo a nadie a comprar nada»

La experta, especializada en patologías de la retina, ha acusado al futbolista de querer «enriquecerse a costa de generar confusión»

Mar Georga

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:59

Comenta

Cada vez más futbolistas, famosos y creadores de contenido realizan sus apariciones públicas acompañados de unas gafas con cristales amarillos. Se trata de unas lentes muy características que, junto a la peculiaridad que supone llevar gafas tintadas en interiores, no han pasado desapercibidas. La razón, según defienden, es que las luces artificiales azules provenientes de los dispositivos electrónicos como el móvil y el ordenador producen ciertos efectos dañinos sobre la salud.

Exposición a la luz y gafas amarillas en interiores

Marcos Llorente ha logrado convertirse en el máximo exponente de esta moda, debido a sus recientes apariciones en los medios con dicho complemento y a sus declaraciones. Respecto a estas últimas, los usuarios se han hecho eco de su excéntrica rutina diaria, en la que afirmaba lo siguiente: «Me levanto a las 8 y me voy a la calle, espero a que amanezca y estoy un rato allí». Además de tener toda la casa llena de luces rojas, o salir a pasear con una camiseta corta en pleno invierno.

Pero esta tribu no solo engloba a la sociedad de los jugadores de fútbol, sino que otras figuras y creadores de contenido, como el nutricionista Endika Montiel, promueven en sus perfiles de redes sociales el uso de estas gafas amarillas en interiores. En el podcast ‘Zoom Out’, el experto se presenta a sí mismo como un ‘nutricionista ancestral’ y dedica una hora y media de vídeo a analizar los efectos de las luces artificiales, entre otros temas -como la ‘dieta paleolítica’, que es la que sigue Marcos Llorente-.

La respuesta de la neurobióloga Conchi Lillo: «Lo que pretende es enriquecerse a costa de generar confusión»

El problema surge cuando la comunidad científica decide pronunciarse, argumentando que realmente no existe evidencia que respalde esto. La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) ha comunicado lo siguiente: «Hasta el momento no existe ninguna investigación que demuestre que la luz azul que se desprende del uso cotidiano de las pantallas sea perjudicial para la salud de nuestros ojos».

Por su parte, la neurobióloga Conchi Lillo se ha mostrado más tajante y ha decido cargar, directamente, contra el futbolista Marcos Llorente. En el programa de Buenafuente de TVE, la profesional ha señalado lo siguiente, respecto a las imágenes en las que se puede ver a Marcos Llorente con estas gafas amarillas. «Vamos a ver, ¿de verdad hay que desmentir las chorradas de uno que lo que pretende es enriquecerse a costa de generar confusión? ¿Por qué le dais credibilidad?».

La contrarrespuesta de Marcos Llorente: «No obligo a nadie a comprar nada. Solo muestro caminos»

Tras acaparar el foco mediático, el jugador rojiblanco ha decidido responder a las críticas que ha recibido en los últimos días a través de su cuenta de Instagram. «No se trata de reemplazar el sol (es imposible), sino de acompañarte mejor cuando no puedes estar con él. Por supuesto cuando el sol se va, la única luz presente debería ser la roja (velas). ¿Comparto herramientas? Sí. Pero no para convencer a nadie. No obligo a nadie a comprar nada. Solo muestro caminos, opciones, cosas que a mí me funcionan y que pueden ayudar a quien lo necesite.», señala.

A lo que añade, a modo de conclusión: «Mi intención es despertar conciencia, cuestionar lo establecido, y ayudar a recuperar la salud natural que muchos han perdido. No es negocio. Es propósito. Si piensas que lo hago por dinero, no nos compres. Si piensas que el sol es malo, tampoco. A los que resuenan con esto: BIENVENIDOS. A los que no: gracias también. Por último, agradecer a los que se ríen por TV, hacéis que el mensaje llegue más lejos, sois muy importantes. Un abrazo».

