El nombre de origen gaélico que solo usan 22 niños en España: este es su curioso significado

La búsqueda de nombres poco frecuentes para un bebé se ha convertido en una tendencia al alza, en contraposición de las familias que optan por escoger uno clásico o que esté de moda.

Entre los nombre más singulares de España, destaca uno por su brevedad y sonoridad, del que tan solo aparecen 22 registros del Instituto Nacional de Estadística.

El nombre en cuestión es Edan, una variante de Aidan y cuyo origen se remonta a la mitología gaélica. Edan deriva de Aodhán, diminutivo de Aodh, que era el dios celta del sol y el fuego, y su significado se asocia con 'ardiente' y 'fuego'. De este modo, las raíces de este nombre se remontan a las tradiciones escocesas e irlandesas.

La edad media, según el INE, se sitúa en 7,8 años, y corresponde a 22 hombres asentados en Cataluña. Su presencia en otros países como Estados Unidos o Malasia también es limitada, y lo usan tanto hombres como mujeres, como es el caso de la escritora estadounidense Edan Lepucki, autora de 'California' y 'Woman No. 17'.