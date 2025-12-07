Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo. Fotolia - AdobeStock

El nombre de origen gaélico que solo usan 22 niños en España: este es su curioso significado

Es uno de los más singulares del país, siendo una variante de nombres como Aidan

Mar Georga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:35

Comenta

La búsqueda de nombres poco frecuentes para un bebé se ha convertido en una tendencia al alza, en contraposición de las familias que optan por escoger uno clásico o que esté de moda.

Entre los nombre más singulares de España, destaca uno por su brevedad y sonoridad, del que tan solo aparecen 22 registros del Instituto Nacional de Estadística.

En España tan solo hay 22 personas registradas con este nombre

El nombre en cuestión es Edan, una variante de Aidan y cuyo origen se remonta a la mitología gaélica. Edan deriva de Aodhán, diminutivo de Aodh, que era el dios celta del sol y el fuego, y su significado se asocia con 'ardiente' y 'fuego'. De este modo, las raíces de este nombre se remontan a las tradiciones escocesas e irlandesas.

La edad media, según el INE, se sitúa en 7,8 años, y corresponde a 22 hombres asentados en Cataluña. Su presencia en otros países como Estados Unidos o Malasia también es limitada, y lo usan tanto hombres como mujeres, como es el caso de la escritora estadounidense Edan Lepucki, autora de 'California' y 'Woman No. 17'.

