#Nocuela: Así denuncia la OCU la última oferta engañosa de un conocido supermercado Pixabay La organización advierte sobre la publicidad de la compañía, que ofrece descuentos de hasta el 80% en 10.000 productos LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 2 octubre 2018, 20:28

La nueva oferta engañosa no circula por las redes ni por el móvil: está en pleno supermercado y, como todas, parece muy tentadora a simple vista. Pero la realidad es algo diferente, y por ello la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido alertar sobre el asunto. La OCU ha denunciado una campaña de Carrefour que ofrece, supuestamente, un 80% de descuento en hasta 10.000 productos. Sin embargo, la organización advierte que es una publicidad poco veraz porque los pasos para obtener los beneficios que anuncia no son nada claros.

Al parecer, para obtener el descuento es necesaria una 'tarjeta de participación' que en muy pocas ocasiones prestará el ahorro publicitado. Según declaran desde la OCU, la tarjeta que se ofrece al cliente al entrar al hipermercado cuenta con un código de barras impreso que, al pasar por caja, indicará el descuento del que dispone. Una cantidad variable, que puede ir desde un 10% hasta un 80% como máximo, porcentaje con muy poca probabilidad de salir pero que, sin embargo, es el que más se resalta en los folletos de Carrefour. «Una misma compra tendría, al azar, un coste diferente, en función del descuento del cógido de la tarjeta que entreguemos», explica la organización.

Inrerior del catálogo en el que se anuncia la 'tentadora' oferta. / OCU

#Nocuela

Así de contundente es el título que la OCU ha decidido para su campaña de denuncia, en la que se aclara que el cliente no paga menos según la compra que realice, sino en función de su suerte. Además, es un descuento que se aplicaría a la siguiente compra, siempre que esta se realice antes de dos semanas. La organización recuerda que el comprador no llegará a saber el descuento de un producto hasta pagar, porque no está indicado en el mismo.