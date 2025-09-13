"La mejor etapa de la vida de una persona es cuando empieza a pensar correctamente": Rafael Santandreu, psicólogo El experto en salud mental ha compartido una reflexión sobre la verdadera felicidad y las diferentes etapas de la vida

Mar Georga Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:19 Comenta Compartir

Ante la pregunta de ¿cuál es la etapa más feliz en la vida de una persona? Algunos contestarán que la niñez -por su inocencia-, otros que la juventud -por su intensidad-, mientras que otros responderán que la etapa como padres, o quizás como abuelos, o la vejez -por la experiencia reunida y su sabiduría-. No obstante, el psicólogo Rafael Santandreu ha señalado que la etapa más feliz en la vida de una persona no tiene nada que ver con la edad.

Santandreu señala que el bienestar depende, en parte, del enfoque mental y emocional que cada persona cultive. "La mejor etapa de la vida de una persona es cuando empieza a pensar correctamente, a dejar de quejarse y apreciar las cosas increíbles, mágicas, incluso espirituales, que hay a tu alrededor en cada momento", explica el experto.

Se trata de un cambio de perspectiva, orientado a la positividad, a la relatividad y a la paz mental, que puede llegar a generar un profundo impacto en la mente. La clave está en ser consciente de que esto solo depende de uno mismo: "Cuando decides hacer esto, te pones a hacerlo con toda intensidad y toda profundidad empieza a hacer efecto en tu mente. Esa empieza a ser la mejor etapa de tu vida, mucho mejor y más feliz e intensa de cuando eras niño, eras adolescente o cuando sea. Cuando empiezas a pensar correctamente", concluye Rafael Santandreu.