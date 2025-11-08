Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista aérea de la ciudad australiana de Melbourne. EFE

El megaproyecto ferroviario que transformará esta histórica ciudad para siempre

Su recorrido en forma de anillo facilitará la movilidad de nueve millones de personas

Mar Georga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:25

Melbourne, la segunda ciudad con más habitantes de Australia, se prepara para un cambio histórico con la construcción del Suburban Rail Loop (SRL). Este anillo ferroviario transformará por completo la movilidad, conectar las principales líneas de tren la ciudad, así como los suburbios y el aeropuerto.

Lejos de ser una simple línea de tren, el Anillo Ferroviario Suburbano (SRL por sus siglas en inglés) busca unificar los extremos urbanos de una metrópoli en expansión. Contará con una inversión similar a la de los grandes megaproyectos asiáticos, ya que en total se destinarán más de 121.000 millones de euros.

Cuatro tramos, miles de empleos y un nuevo modelo de ciudad

El anillo ferroviario suburbano se dividirá en cuatro tramos —Este, Oeste, Norte y Aeropuerto— para conectar los principales polos urbanos sin pasar por el centro financiero. Los llamados superhubs, estaciones intermodales situadas en puntos estratégicos como Clayton, Broadmeadows y Sunshine, integrarán trenes, autobuses y líneas regionales, reduciendo el tráfico en toda la región metropolitana.

Además de mejorar la movilidad, el SRL generará un impacto económico, ya que creará miles de empleos y fomentará la creación de viviendas en torno a sus estaciones. El Gobierno del Estado de Victoria defiende que «Necesitamos más transporte y más viviendas en los lugares adecuados. Este proyecto proporcionará ambas cosas».

Integrado con la red de tranvías más extensa del mundo —más de 250 kilómetros operados por Yarra Trams—, el nuevo sistema reforzará la posición de Melbourne como referente mundial en transporte público. El objetivo final no es solo unir estaciones, sino redefinir cómo se vive y se trabaja en Melbourne: un anillo que une el presente con el futuro de una de las ciudades más innovadoras del planeta.

