Imagen de archivo de un polígono industrial en Ontinyent. IRENE MARSILLA

Así será el megaproyecto de 700 millones de euros para fabricar la 'gasolina del futuro': creará 1.500 empleos en España

La nueva planta se levantará sobre 26,8 hectáreas y empezará a construirse en 2027

Mar Georga

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:00

La provincia de Zamora albergará uno de los mayores proyectos de España vinculados a la transición energética. Con 700 millones de euros de inversión, la compañía Reolum construirá una planta de producción de e-metanol (metanol verde) en Monfarracinos.

El e-metanol (metanol verde) se presenta como una de las principales soluciones para contribuir a la descarbonización del transporte marítimo y aéreo, dos sectores especialmente dañinos en cuanto a emisiones. Dado que su origen es renovable, este combustible sintético es apodado por muchos como 'la gasolina del futuro'.

Será el tercer proyecto de Reolum en Castilla y León, tras La Robla y Villadangos del Páramo (León)

La empresa encargada de este proyecto, Reolum, fue fundada en 2019 por Fernando Muñoz y Yann Dumont. Será el tercer proyecto de la firma en Castilla y León, tras La Robla y Villadangos del Páramo, ambas en León.

El espacio escogido para la construcción de este megaproyecto es el Polígono Industrial Zamora Norte. La iniciativa estará constituida por tres unidades: una planta de biomasa, un sistema de captura de CO₂ biogénico y una unidad de síntesis alimentada con hidrógeno verde -generado específicamente para este proyecto-.

El e-metanol verde «es la gasolina del futuro», señala Yann Dumont, socio fundador y CEO de Reolum

Según explica la firma, la combinación de estos elementos -biomasa, CO₂ biogénico e hidrógeno verde- permitirá transformar 200.000 toneladas anuales de CO₂ en 140.000 toneladas de e-metanol (metanol verde) de alta calidad y con una huella de carbono mínima.

Asimismo, la planta de e-metanol requerirá 120.000 toneladas anuales de biomasa herbácea, un recurso sin uso ganadero y cuyo suministro está valorado en 10 millones de euros al año.

De esta manera, esta iniciativa impulsará un proyecto industrial que generará un valor añadido en un entorno rural de menor densidad geográfica, como es el de Zamora, pero con materias primas disponibles.

