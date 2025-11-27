Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo. AFP

La megaconstrucción española de 2.000 millones de euros que generará miles de empleos: un macrocentro de datos

La construcción tendrá una extensión de 222.735 metros cuadrados y servirá para la inteligencia artificial

Mar Georga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado como proyecto PREMIA (Proyecto Empresarial de Interés Autonómico) la iniciativa presentada por la empresa Data Ríocaya S.L.U. de Nostrum Group. Se trata de un centro de datos e inteligencia artificial, ubicado en el término municipal de Badajoz, que se convertirá en el más grande de España.

Un centro sostenible de computación de datos e inteligencia artificial

Con una extensión de 222.735 metros cuadrados, contará con una inversión de 1.913 millones de euros, y creará unos 330 empleos a jornada completa y otros 2.000 para su construcción. Según ha declarado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, su finalización está prevista para 2031. Este centro de datos de nueva generación se diseñará con el objetivo de alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red de hasta 300 MW.

Al haber sido calificado como PREMIA, su construcción tendrá carácter prioritario y urgente para toda la tramitación autonómica, reduciéndose de este modo a la mitad los plazos ordinarios establecidos. Tanto la Junta de Extremadura como la empresa responsable han señalado que el centro estará diseñado con altos criterios de eficiencia, sistemas avanzados de refrigeración y un suministro respaldado por fuentes renovables. Para la Junta, este centro reforzará el potencial tecnológico de la Comunidad Autónoma.

