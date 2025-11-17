Manuel Requena, abogado, advierte: «Poner la casa a nombre de los dos es muy romántico, pero le estás regalando 30.000 euros a tu pareja» El experto explica cuál es la forma correcta de comprar una vivienda entre dos personas, y así evitar problemas con Hacienda

Mar Georga Lunes, 17 de noviembre 2025

Comprar una casa es una de las decisiones más importantes que una pareja puede tomar a lo largo de su vida en compañía. Supone llevar a cabo un gran compromiso a largo plazo, con el objetivo de sentar las bases de su futuro juntos.

Es por ello que, antes de precipitarse, lo más sensato es planificar todo este proceso lo más detalladamente posible, para no dejar ningún cabo suelto. Tal y como explica el abogado Manuel Requena en sus redes sociales (@manuelrqna), es conveniente consultar con un experto antes de dar el gran paso.

El caso de Carlos: 60.000 euros de entrada

El profesional de la abogacía expone el caso de Carlos para ejemplificar algunos de los problemas que suelen encontrarse las parejas que deciden adquirir una vivienda en conjunto. Carlos va a comprarse con su pareja un piso de 250.000 euros. Para el que van a pedir una hipoteca de 190.000 euros que pagarán a medias.

«Ella no pone entrada y yo pongo 60.000 euros. No sé si poner la casa a nombre de los dos», se pregunta el futuro copropietario. El abogado responde a su duda: «Poner la casa a nombre de los dos está muy bien como acto romántico, pero si lo firmas así directamente le estás regalando 30.000 euros el día de la firma».

A lo que añade: «En un futuro puede que incluso mucho más dependiendo de las circunstancias». Esto significa que, en un futuro, «va a constar que eres dueño de la mitad. Eso será lo que cuente si algún día os separáis o vendéis, no importa quién haya puesto más dinero. Si no está reflejado en la escritura cuando compréis la casa, pues se entiende que ambos habéis aportado lo mismo».

Hacienda puede interpretarlo como una donación encubierta

Pero el problema no es solo esto, sino que en esta ecuación entra un tercer factor: Hacienda. El organismo puede interpretar esta decisión como una donación encubierta. En tal caso, la Agencia Tributaria podría reclamar a Carlos tanto el impuesto de donaciones, como el impuesto de IRPF al donante.

Es por ello que, para evitar problemas con Hacienda, lo correcto sería «hacerlo constar ante notario y reflejar el importe o el porcentaje real de propiedad según las aportaciones totales de cada uno». De este modo, «si algún día os separáis, nadie puede reclamarte la mitad de algo que tú has pagado en mayor parte».

Por último, el abogado Manuel Requena ofrece un consejo para aquellos que, a pesar de no aportar la misma cantidad, decidan inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad al 50/50. «Firma un documento privado en el que conste que tú estás aportando esos 60.000 euros de capital inicial, por si en el futuro tienes que reclamárselos o compensarlos de alguna manera».