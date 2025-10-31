Luis Miguel Real, psicólogo: «Las redes sociales nos han hecho creer que las relaciones felices son las que viajan mucho y se hacen fotos perfectas» El terapeuta defiende el valor de la estabilidad en las relaciones, aunque muchos la confundan con aburrimiento

Mar Georga Viernes, 31 de octubre 2025, 01:01 Comenta Compartir

Plataformas como Instagram o TikTok se han convertido en un escaparate desde el que presumimos de lo felices que somos, lo mucho que viajamos y de la ajetreada vida social que tenemos. Este fenómeno guarda cierta relación con el llamado FOMO, sigas del 'fear of missing out'. Que hace referencia a ese estado de ansiedad que pueden llegar a sentir ciertas personas -especialmente los jóvenes- al pensar que se están perdiendo algo (diversión, principalmente) mientras se quedan en casa.

El psicólogo Luis Miguel Real ha alertado del impacto que estas dinámicas pueden tener en las relaciones de pareja, ya que distorsionan las expectativas sobre cómo debería ser una relación saludable. «Las redes sociales nos han colado una mentira monumental: que las relaciones felices son las que viajan mucho, comen en sitios caros y se hacen fotos perfectas», afirma tajante el experto.

Esta visión idealizada y romantizada de las relaciones de pareja ha producido que muchas personas tengan una idea equivocada del amor y de cómo debe ser una relación feliz y sana. «Y tú ahí, en tu sofá de siempre, con tu pareja de siempre (o sin pareja, que también duele), viendo cómo otros se besan en Maldivas mientras tú discutes por quién baja la basura. Parece que tu relación está rota solo porque no tiene música de fondo ni puestas de sol», explica el terapeuta.

Según el autor de 'No pienses en un oso verde', las fotos perfectas quedan muy bien en el perfil social de Instagram, pero no reflejan lo que realmente ocurre en la convivencia. Para el psicólogo, lo que sostiene una relación no son los viajes ni los lujos, sino lo cotidiano, lo aburrido, lo que no recibe 'likes'. «La felicidad en pareja no se mide en viajes, se mide en miradas cómplices cuando no hace falta hablar», destaca Luis Miguel Real.

Las redes sociales nos han hecho creer que las relaciones felices se basan en viajar e ir a cenar a restaurantes caros, cuando en realidad se sustenta en la convivencia cotidiana (y sí, especialmente las actividades "aburridas") — Luis Miguel Real 🧠 Psicólogo (@LuisMiguelReal4) November 11, 2024

«Muchas personas se están comparando con un decorado. Las redes son un escaparate. Es lo que la gente quiere mostrar. Así que no te compares. No midas tu vida con una regla trucada. Si tu relación tiene momentos de aburrimiento, enhorabuena: eso significa que tenéis estabilidad. El amor real no busca ser aplaudido», concluye el experto.

En última instancia, para que una relación funcione a largo plazo, dan igual las cenas lujosas en restaurantes y los paseos por París. Lo realmente valioso es aprender a discutir sin herirse y encontrar pequeños momentos de complicidad -como una risa inesperada- en medio de una semana difícil y ajetreada.