Imagen de archivo. Brígido

Una limpiadora de 64 años pide la baja para solicitar la jubilación anticipada: la Seguridad Social se la niega y ahora no puede volver a su puesto

El TSJ de Aragón ha desestimado la demanda de la trabajadora, quien ha alegado despido improcedente, y le ha dado la razón a la empresa

Mar Georga

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:19

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado que la baja laboral de una limpiadora de 64 años ha sido voluntaria, y no un despido improcedente. Tras serle rechazada la jubilación anticipada por el INSS, la mujer pidió reincorporarse. La sentencia sostiene que la empleada tomó una decisión «libre y no condicionada», por lo que la empresa no está obligada a readmitirla. La mujer llevaba 17 años en la compañía, donde trabajaba en un centro comercial en Zaragoza.

El día de su 64 cumpleaños, la trabajadora comunicó por escrito su intención de jubilarse y presentó la baja voluntaria, que fue tramitada por Recursos Humanos. Sin embargo, apenas unos días después, el INSS denegó la pensión por no cumplir los requisitos de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Al conocer la resolución, pidió volver a su puesto, pero la empresa ya había contratado a otra persona de manera indefinida.

La Justicia confirma que no hubo despido improcedente

La empleada inició un proceso de conciliación y posteriormente presentó una demanda por despido improcedente, alegando que su baja debía considerarse condicionada a la concesión de la pensión. No obstante, tanto el juzgado de primera instancia como el TSJ de Aragón han desestimado su argumento, al entender que la baja se formalizó de manera clara y sin condiciones.

El tribunal ha subrayado que una baja voluntaria no puede ser retractada una vez extinguido el contrato, salvo que no cause perjuicio a terceros. En este caso, la empresa ya había cubierto la vacante con una contratación indefinida, lo que imposibilita la reincorporación. Así, la Justicia confirma que no hubo despido y que la trabajadora cesó en su empleo por decisión propia.

