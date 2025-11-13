Los jugadores más 'meta' que puedes conseguir con la evolución 'El Capitán' en FC26 Ultimate Team EA Sports introduce una novedad para reforzar tu delantera

J.Zarco Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:42

El FC 26 avanza en su modalidad 'Ultimate Team' y EA Sports sigue lanzando novedades con las que seguir teniendo entretenidos a sus jugadores. Una de ellas ha sido la introducción de la evolución 'El Capitán', con la que puedes convertir una carta básica en un jugador muy interesante para tu equipo.

La mejora en cuestión tiene un coste de 30.000 monedas y se exigen una serie de requisitos para completarla. La carta tiene que ser de un delantero, no se permiten extremos. Además, tiene que tener una calificación máxima general de 84.

Con 'El Capitán', la carta pasa a tener cinco estrellas de pierna mala y la posición MCO. La valoración máxima a la que puede llegar es 86, al igual que su ritmo y agilidad. La definición puede ser de 88, el pase corto de 86 y el contro de balón 88. También le otorga el estilo de juego pase incisivo, vaselina o con calidad.

La evolución cuenta con cinco niveles de mejora que debes ir completando poco a poco en los partidos en los diferentes modos de juego, hasta llegar al definitivo. Está disponible hasta dentro de 16 días.

Dónde aplicar la mejora

'El Capitán' se puede aplicar a jugadores como Openda, de la Juventus, o Ayoze Pérez del Villarreal. En el primer caso, su carta ha generado tanto interés que se encuentra extinta y no se puede comprar en el mercado por el momento.

Pero Ayoze Pérez, uno de los futbolistas más meta al inicio de juego, sí que puede recibir esta mejora en su rendimiento, volviéndolo a convertir en uno de los delanteros más odiosos del juego. Otras opciones interesantes pueden ser Ademola Lookman, Rafa, Gabriel Jesús o Jonathan David.

