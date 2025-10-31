Un jubilado de 77 años con 4.205 euros de pensión: «Me jubilé más tarde porque disfrutaba mucho de mi trabajo» El pensionista, apasionado por su profesión, decidió retrasar su retiro para poder seguir ejerciendo durante algunos años más

Didier, un jubilado francés de 77 años, se ha hecho viral al relatar la pensión que recibe de jubilación cada mes. La pensión media de la jubilación en el país galo es de unos 1.666 euros brutos mensuales, no obstante algunos pueden llegar a percibir unas cantidades mucho más altas. Ese es el caso de Didier, quien ha trabajado durante treinta años como funcionario ministerial y ahora recibe una prestación económica de 4.205 euros al mes.

«Me jubilé a los 65 años, más tarde del límite legal, porque disfrutaba mucho de mi trabajo. Sin embargo, al final de mi carrera, me hicieron comprender que tenía que hacer espacio para gente más joven. Así que dejé el control en manos de mis socios», relata el pensionista al diario 'Le Figaro'.

Su sueldo como funcionario ascendía hasta los 5.900 euros brutos al mes

Su sueldo como funcionario ministerial llegó a alcanzar los 5.900 euros brutos al mes, lo que explica las cuantías que ahora percibe estado retirado. «Esta suma me permitió acumular una importante cartera inmobiliaria: ahora tengo una casa en París y una gran casa de vacaciones en La Sologne, donde paso la mayor parte del tiempo con mi esposa», destaca.

Durante gran parte de su vida, Didier ejerció como comisario judicial en Francia, una profesión altamente cualificada y bien remunerada debido a la escasa oferta de profesionales que presenta. Según la Cámara Nacional de Comisarios Judiciales, solo entre 100 y 200 graduados acceden cada año al puesto, pese a que se necesitan entre 150 y 180.

A lo largo de su carrera, cotizó tanto a la Caja Nacional de Seguro de Vejez para Profesionales Liberales (CNAVPL) como a la Caja de Seguro de Vejez para Funcionarios Ministeriales y Empresas Judiciales, garantizando así sus pensiones básica y complementaria. Es por esta razón que ahora recibe una jubilación de 4.205 euros al mes, además de poder presumir de haber disfrutado ejerciendo su trabajo.

