Un joven que vive en Valencia, incrédulo ante lo que ocurre en la ciudad: «Me parece una locura» El creador de contenido critica la forma de conducir que tiene la gente

Lunes, 18 de agosto 2025

Álvaro Mirón, un joven que vive en Valencia desde hace ocho meses, ha mostrado su incredulidad en redes sociales ante la conducción de la gente en la ciudad: «Valencia es la ciudad con peores conductores», asegura en un vídeo de su cuenta en TikTok.

«Creo que Valencia es de las ciudades que tiene peores conductores, pero sin duda. No es que haya estado una semana, llevo ya ocho meses viviendo en Valencia y he llegado a esta conclusión porque la gente conduce... Nunca había visto tanto tonto al volante como aquí», reflexiona.

«No sé si sabéis el dato de que Valencia es la tercera ciudad del mundo con más semáforos. Me parece una locura, está llena de semáforos. La gente conduce fatal, aparca fatal, hace todo fatal con el coche», sigue explicando Álvaro, que tiene 164.000 seguidores en TikTok.

«Dejan el coche en doble fila con el freno de mano quitado y cuando alguien viene y necesita sacar el suyo lo que tiene que hacer es empujar. Es una locura», apunta respecto al aparcamiento en doble fila.

Por último, se pronuncia sobre las rotondas que hay en la ciudad: «Rotondas con... iba a decir seis carriles pero ni siquiera están delimitados. Es una rotonda y entra y sal y haz lo que quieras».

Su opinión, como no podía ser de otra forma, ha generado más de mil comentarios. Algunos de ellos le dan la razón pero muchos otros se indignan y aseguran que en Valencia se conduce normal.